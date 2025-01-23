道安講習便民 3/1起可上網選適合時間地點

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）交通部公路局今天表示，3月1日起，民眾參加道安講習，除監理站所外，也可到受託的46家單位，並可上網選擇適合的上課時間及地點。

公路局發布新聞稿，為提供民眾更便利的講習上課時間及地點，公路局對有意願辦理道安講習的民營駕訓班、公私立學校、法人或團體，就講師遴選及訓練、講習地點、設備及保險、班別、開班人數及講習時間等項目嚴格審查，並要求講師須定期回訓，並設有課後課程評量、講師授課及教室相關設備滿意度問卷調查，落實把關，提供民眾優質講習。

公路局已公告，自114年3月1日（違規日）起，違規需接受講習者，可自由選擇時間、地點至受委託單位完成講習。

公路局表示，道路交通安全講習是對行為人不當交通認知及偏差行為的矯正，113年已有19萬6000人接受道路交通安全講習。

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公路局統計，目前有辦理意願的受託講習單位計46家，包含駕訓班、學校、訓練機構，預計未來初期約可辦理7成講習人數。

公路局為方便民眾辦理線上預約講習，規劃「道路交通安全講習系統網站」（https://slp.mvdis.gov.tw/user/），民眾自3月1日起即可透過講習系統網站查詢受託單位地點、開班情形，自行依自己需求，選擇適合的上課時間及地點預約參加講習。（編輯：管中維）1140123