3000兒少獨立求生 展望會籲紅包傳愛助弱勢

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）14歲小安來自單親家庭，媽媽離家後，爸爸、大伯及祖父相繼離世，使得小安不得不自立自強。展望會今天表示，全台有近3000名兒少須獨立求生，邀請民眾「紅包傳愛」捐款助弱勢。

台灣世界展望會發布新聞稿指出，農曆新年到來，社會上仍有許多弱勢家庭與兒少需要社會關心送暖，根據會內統計，目前在全台約服務4.5萬名經濟弱勢兒少中，有近3000名兒少無父母親或家人供給生活費，要自立自強、獨立求生。

14歲的小安來自單親家庭，媽媽離家後，他和哥哥靠著爸爸撫養長大，但爸爸因病離世，失去了父親的臂膀，小安改交由大伯與祖父扶養，然而命運的重擊一波接一波，大伯和祖父也因故接連離世，小安身邊幾乎沒有成年人關顧，照顧者相繼離開，也對小安的安全、健康、心理影響很大。

展望會表示，在台灣，像小安這樣生活在弱勢角落家庭不少見，且根據會內統計，目前在全台約服務4.5萬名經濟弱勢兒少中，也約有超過2萬名、也是近50%的隱形弱勢兒少與家庭，因種種原因無法取得相關補助資源。

根據衛福部的「老年狀況調查」，統計全台共有404.3萬名65歲以上的長者，當中有約5.5萬名長者（1.38%）還必須支撐孫子女生活費用。

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展望會指出，展望會透過與學校、社區、家訪等網絡與方式，定期給需要的孩子提供助學金，考慮到學齡前幼兒成長所需，也提供營養補充資源，協助照顧者購買奶粉、尿布等。

展望會表示，每年歲末都會發起「紅包傳愛」活動，農曆年將至，邀請民眾透過捐款幫助弱勢家庭的兒少穩定生活，一起成為弱勢兒少長大的力量，翻轉貧窮，成為更好的大人。（編輯：管中維）1140124