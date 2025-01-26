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農曆春節桃機飄年味 舞獅與財神爺伴旅客迎蛇年

2025/1/26 09:47（1/26 10:41 更新）
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桃園國際機場公司在農曆春節期間，推出書寫「平安祝福小卡」活動，旅客可在小卡上謝寫下溫暖字句，並懸掛在「綠色永續」航廈裝置藝術的「拱門」上。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年1月26日
桃園國際機場公司在農曆春節期間，推出書寫「平安祝福小卡」活動，旅客可在小卡上謝寫下溫暖字句，並懸掛在「綠色永續」航廈裝置藝術的「拱門」上。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年1月26日
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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）許多民眾農曆春節都會出國旅行，桃園國際機場公司除邀請書法名家揮毫佈置機場，還舉辦寫平安祝福小卡活動，免稅商店業者也有舞獅及財神爺發放糖果，讓民眾在桃機能感受年味。

機場公司表示，迎接蛇年農曆春節，許多民眾選擇出國旅遊，為了讓旅客也能在機場感受年味，機場公司特別邀請到知名書法家朱振南老師，為桃機揮毫「平安」、「春」與「福」等大字當成春節期間大型佈置作品，向旅客傳遞新春祝福的美好寓意。

此外，農曆春節期間更推出書寫「平安祝福小卡」活動，機場公司說，旅客可在「平安」祝福小卡上，將對親友的思念化為溫暖的問候字句，機場公司將把小卡懸掛在「綠色永續」航廈裝置藝術的「拱門」上，活動期間收集的「平安小卡」，機場公司也會在元宵節後為旅客寄出傳遞祝福。

除了機場公司的祝福活動，昇恆昌免稅商店也在第二航廈出境中央區，設置大型主題打卡裝飾「花蛇獻瑞春滿圓」，以乙已蛇年為主題，結合「生肖蛇」靈動形象與春節元素，融合傳統文化與現代美學，整體設計以2條「花蛇」為核心，互相對望交織成圓形，象徵盤旋守護財富與吉祥，傳遞「富壽康寧、祥福臨門」的祝福。

昇恆昌免稅商店說，蛇身以牡丹、繡球花、菊花和玫瑰裝飾．點綴金色元寶與銅錢．寓意天圓地方、財源廣進，雙蛇震動姿態展現自由生命力，搭配窗花、燈籠、鞭炮與燈光設計，營造節日氛圍，蛇首與蛇尾融入扇形元素，象徵「以善行為始，以善行為終」 ，呼應昇恆昌「利他無我」理念，並以祥雲祈願旅客平安順遂。

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昇恆昌免稅商店指出，29日上午9時30分至10時30分，在第一、第二航廈出境層將有舞獅繞場，以及財神爺發糖果，活動路線從B區客服櫃台往C區客服櫃台行進，再經精品長廊、中央商店區至第二航廈出境大廳。另外從1月30日至2月2日，財神爺將不定時出沒與旅客互動，帶來好運與驚喜。

采盟免稅店表示，采盟特別於29日至31日期間，每天中午12時到下午2時期間，安排象徵財源滾滾的財神爺在第二航廈D區出境長廊分送糖果，為出國旅客送上祝福與喜氣，並親切與民眾互動，讓大家在購物之餘也感受到濃厚的節慶氛圍，為出國行程增添一份驚喜。（編輯：林恕暉）1140126

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農曆春節期間，昇恆昌免稅商店在桃園國際機場第二航廈出境中央區，設置大型主題打卡裝飾「花蛇獻瑞春滿圓」，以乙已蛇年為主題，結合「生肖蛇」靈動形象與春節元素，融合傳統文化與現代美學。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年1月26日
農曆春節期間，昇恆昌免稅商店在桃園國際機場第二航廈出境中央區，設置大型主題打卡裝飾「花蛇獻瑞春滿圓」，以乙已蛇年為主題，結合「生肖蛇」靈動形象與春節元素，融合傳統文化與現代美學。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年1月26日
迎接蛇年農曆春節，桃園國際機場公司除邀請書法名家揮毫布置機場，還舉辦寫平安祝福小卡活動，免稅商店業者也有舞獅及財神爺發放糖果，讓民眾感受濃濃年味。（昇恆昌免稅商店提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 114年1月26日
迎接蛇年農曆春節，桃園國際機場公司除邀請書法名家揮毫布置機場，還舉辦寫平安祝福小卡活動，免稅商店業者也有舞獅及財神爺發放糖果，讓民眾感受濃濃年味。（昇恆昌免稅商店提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 114年1月26日
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