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桃機第3航廈北廊廳年中啟用 雙向電動步道更貼心

2025/1/26 10:36
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（中央社記者汪淑芬台北26日電）桃園國際機場第3航廈仍在興建中，北登機廊廳預定今年中先啟用，因採用雙向電動步道，比起第1與第2航廈只有單向的設計，對旅客更貼心，第3航廈的南登機廊廳也相同。

目前桃園機場第1與第2航廈的南北入出境廊廳相連通，根據桃機公司的規劃，第2航廈與第3航廈的南北廊廳也是相連通。

桃機公司預定今年中就會啟用第3航廈北廊廳，因第3航廈主體工仍在興建，部分在第2航廈報到旅客將安排到第3航廈北廊廳搭機，從第3航廈北廊廳下機旅客，也是先回到第2航廈領行李。

第3航廈主體啟用前，在第3航廈北廊廳搭機或下機旅客雖要步行長距離；不過，第3航廈北廊廳雙向電動步道的設計，會讓旅客感覺輕鬆許多。

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桃機公司說，目前第1廈南北廊廳各有9個登機口及單向電動步道，第2航廈南北廊廳各有10個登機口，也是單向電動步道，往回走時就無法使用，第3航廈也的南北廊廳各10個登機口，因有雙向電動步道，旅客在廊廳往返會輕鬆許多。

桃機第3航廈的主體及南登機廊廳，預定明年底完工，2027年中啟用。（編輯：陳清芳）1140126

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