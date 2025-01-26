國教盟：攜加熱菸入境觸法傷身 年節出國莫購買

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）春節出國旅遊者眾，國教行動聯盟今天表示，加熱菸成癮性與對身體危害跟傳統紙菸無異，且攜帶入境，依「菸害防制法」規定，至少可處新台幣5萬元罰鍰，提醒民眾勿送禮代購。

民眾多會把握春節假日較長出國旅遊，國教盟發布資料指出，很多人特別喜愛就近到日本旅遊，當地便利超商、車站、機場等地隨處可見款式多元的加熱菸，提醒民眾千萬不要為自己或幫別人購買，入境將觸法遭罰。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說明，台灣提出上市申請的加熱菸，仍在專家審查階段，也就是說，中央主管機關還未審核通過，因此根據「菸害防制法」第15條第1項規定，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告未經核定通過的指定菸品或其必要的組合元件。

她提醒，如果從國外攜帶加熱菸入境，不管是自用或代購，可依同法第26條第2項規定，處至少5萬元罰鍰，並可限期改善、回收、銷毀或退運；屆期未改善、回收、銷毀或退運者，按次處罰。

台大醫院家庭醫學部醫師郭斐然說，加熱菸包含甲醛、乙醛、亞硝胺、重金屬等多種有害物質，也都有二手菸及三手菸的危害，跟傳統菸品相似，且科學實證顯示加熱菸無助於戒菸，會讓吸菸者併用多種菸草產品，對尼古丁的依賴性依然存在。

郭斐然並說，尼古丁會對青少年尚未成熟的大腦帶來長期傷害，導致青少年注意力不集中、情緒調控能力下降及學習困難，所以被稱為「大腦毒藥」。

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國教盟理事長王瀚陽進一步指出，國際研究顯示青少年使用加熱菸的盛行率是成人的2倍，日本調查也指出日本15到19歲青少年使用加熱菸比率，從2015年的0.6%上升至2019年的4.8%，增至原本的8倍。

此外，馬偕醫院台北社區醫學中心主任黃偉新並說，世界衛生組織（WHO）「加熱菸健康影響報告書」揭示，加熱菸煙霧有22種有害化學物質的含量是紙菸的2倍，有7種有害化學物質含量是紙菸的10倍。暴露在加熱菸煙霧的動物，血清的尼古丁濃度比紙菸高出4.5倍。且日本研究也指出，加熱菸煙霧可飄至3公尺遠。（編輯：方沛清）1140126