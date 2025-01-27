食安辦設電子報與社群粉專 民眾訂閱資訊不漏接

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（中央社記者郭建伸台北27日電）行政院食安辦公室提醒，春節假期大吃大喝之餘，別忘了留意食品安全，而衛福部食藥署每週都發行「藥物食品安全週報」電子報，並設立社群粉專，民眾動手訂閱即能獲取有趣且實用的食藥醫粧資訊。

今天是小年夜，許多民眾在春節連假都會與親友出遊走春、圍爐聚餐。行政院食安辦公室透過新聞稿表示，民眾大吃大喝之餘，別忘了留意食品安全，衛生福利部食品藥物管理署每週五定期發行的「藥物食品安全週報」電子報，邀請大學教授、醫師、藥師及營養師等專業人士，藉由淺顯易懂的短文分享正確的食安知識，自民國94年發行迄今已出刊超過3000篇文章。

食安辦舉例，113年出刊的食品類熱門文章主題包括「正確選用不鏽鋼餐具，環保又安心！」、「購買益生菌食品，教您先看懂標示！」、「什麼是舒肥法？舒肥產品如何進行衛生管理呢？」及「預防食品中毒！首要目標金黃色葡萄球菌」等，皆與民眾日常生活息息相關。

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食安辦指出，順應民眾使用社群媒體的趨勢，食藥署陸續成立「食用玩家」臉書粉專及「TFDA食藥署」LINE官方帳號，結合時事以活潑生動的圖片及短篇貼文，將正確的食安資訊即時傳遞給民眾。

食安辦指出，除了食安議題，社群平台也提供豐富的藥品、醫療器材及化粧品使用知識，民眾春節期間不妨邀請親友，動動手指掃描QR Code，訂閱食藥署「藥物食品安全週報」、追蹤「食用玩家」臉書粉專及加入「TFDA食藥署」LINE官方帳號，就能輕鬆獲得有趣且實用的食藥醫粧資訊，安心過好年。（編輯：張良知）1140127