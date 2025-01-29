春節連假使用熱水器 消防署提醒民眾應注意通風

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（中央社記者林敬殷台北29日電）農曆春節是家人團圓的重要時刻，使用熱水器時間增加，根據內政部統計數據顯示，去年發生一氧化碳中毒事故中，絕大多數為屋外式熱水器安裝在通風不良處，導致瓦斯燃燒不完全而引發中毒事故，內政部今天提醒民眾務必注意安全，確保家人健康平安。

根據內政部消防署統計數據顯示，去年共發生24件一氧化碳中毒事故，造成4人死亡、59人送醫，其中有21件是因為屋外式熱水器安裝在通風不良的地方，導致瓦斯燃燒不完全而引發中毒事故。

內政部指出，春節期間家中熱水器連續使用時間增加，使用屋外式瓦斯熱水器的家庭，務必檢查安裝環境，若是安裝在陽台，應避免加裝窗戶或晾曬大量衣物而阻礙通風；如果熱水器安裝錯誤，應立即委請合格技術士將熱水器遷移至屋外，或改用有強制排氣功能的瓦斯熱水器或電熱水器，並在改善完成前，保持室內外良好通風，降低意外發生風險。

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此外，春節期間不少民眾也會釋放爆竹煙火，由於爆竹煙火含有火藥成分，具有一定危險性，內政部提醒民眾，施放時應遵守所在地直轄市、縣（市）主管機關規定，注意施放時間、地點、種類及施放方式，並應選購貼有合格標示的產品，詳閱使用說明並在空曠地點施放。未滿12歲的兒童施放爆竹煙火則需有成人陪同，且兒童禁止使用「飛行類」、「升空類」及「摔炮類」的爆竹煙火，商家也不得將這類產品販售給兒童。

關於防範一氧化碳中毒的相關資訊，民眾可至內政部消防署「消防防災館」網站查詢，有關爆竹煙火的地方自治規範，可參考內政部消防署網站，或當地消防局網站查詢。（編輯：潘羿菁）1140129