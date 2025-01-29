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賴總統領養斑斑起頭 動物之家盼對殘缺毛孩多關注

2025/1/29 11:04（1/29 11:16 更新）
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總統賴清德113年6月參加屏東縣動物之家揭牌時，遇見斷肢毛孩「斑斑」，感受到「斑斑」渴望眼神，決定認養。屏東縣動物之家表示，每隻流浪動物都有自己的故事，希望大家對殘缺的毛孩有更多關注。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年1月29日
總統賴清德113年6月參加屏東縣動物之家揭牌時，遇見斷肢毛孩「斑斑」，感受到「斑斑」渴望眼神，決定認養。屏東縣動物之家表示，每隻流浪動物都有自己的故事，希望大家對殘缺的毛孩有更多關注。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年1月29日
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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）總統賴清德去年參加屏東縣動物之家揭牌，決定認養斷肢毛孩「斑斑」。屏東縣動物之家表示，每隻流浪動物都有自己故事，期望對殘缺的毛孩多些關注。

屏東縣政府在原隘寮營區打造複合式屏東縣動物之家，斥資總經費逾新台幣2億元，分為犬貓收容、動物醫院及美容等、野生動物救傷等3大區塊；收容上限部分預計犬500隻、貓80隻。

走訪收容園區內，有許多浪浪們都趴在犬舍中，有模樣可愛小犬、強壯的成犬等，對外在事物充滿好奇、愛玩的年紀，看到有人靠近，就搖著尾巴撒嬌，相當討人歡心，模樣逗趣，也吸引許多愛護動物人士前往認養，動保員都使出渾身解數，清楚知道每隻犬貓的個性、技能，把小動物撒嬌親人的一面呈現出來，提高認養率。

賴總統去年6月參加屏東縣動物之家揭牌，在與狗狗互動時，遇見斷肢的毛孩「斑斑」，賴總統當時表示，「斑斑」雖然受傷但感受到渴望眼神，決定認養牠。

進駐屏東動物之家的台灣愛狗人協會理事長顏杏娟指出，「斑斑」年紀約3歲，是米克斯，個性溫和，因為中了山豬吊陷阱，斷了左前肢，像這樣身體有殘缺的毛孩，其實不容易被領養，希望大家可以給機會。

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「每隻流浪動都有段屬於自己的故事。」顏杏娟說，去年底在東港鎮發現1隻黑色母狗，身旁有9隻小狗，母狗嘴巴叼著綠鬣蜥，研判是肚子餓要給小狗吃，當下就決定全部帶回收容所，目前仍在等待領養中。

顏杏娟強調，領養者不能因為一時感動而領養，應該評估自身能力，否則自己領養後成負擔，貓狗也不會幸福。（編輯：孫承武）1140129

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