春節連假長時間用眼 中醫師：中藥搭配針灸紓緩不適

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）春節假期許多人長時間看螢幕追劇，導致眼睛乾澀、畏光等症狀，中醫師指出，可經由內服藥物搭配針灸改善，特別是糖尿病視網膜病變、青光眼及乾眼症，能加以緩解。

9天的春節連假結束，苗栗縣為恭紀念醫院中醫科醫師李俐雯今天指出，許多人利用假期長時間看手機、電腦或電視，加上親友聚會、年節活動頻繁，長時間用眼，讓眼部健康問題更加明顯 ，容易出現眼睛乾澀和疲勞，甚至畏光、怕風等不適症狀，儘管以營養補充品和人工淚液緩解，但問題往往無法根本解決。

李俐雯指出，除西醫治療眼科疾病外，中醫眼科療法結合針灸與中藥材，透過調理體質，改善眼部症狀，特別是在乾眼症、青光眼、黃斑部病變、糖尿病視網膜病變等眼科疾病。

李俐雯說，以中醫角度，眼睛乾澀與腎水不足、肝血不潤有關，尤其在更年期女性中較為常見，透過補腎藥「杞菊地黃丸」來改善，部分乾眼症患者與自體免疫疾病有關，如乾燥症候群、紅斑性狼瘡或類風濕性關節炎等，這些病症可能伴隨全身性症狀，治療時需要綜合考量，常用藥方如「加味逍遙散」，可減輕由自體免疫疾病引起的發炎反應。

對於乾眼症，李俐雯表示，也可透過針灸來調理，施針於承泣穴來增加眼睛的濕潤感。此外，眼眶周圍的攢竹、絲竹空等穴位也是常見的針灸選擇。她強調，只要選擇經驗豐富且合格的中醫師，這些針灸穴位位於眼眶周圍，施針深度安全，不會對眼部造成損傷。

根據中國醫藥大學附設醫院研究顯示，針灸療法能緩解眼壓，並在持續針灸後穩定眼壓，改善使用眼藥水可能引起的不適症狀。此外，針灸還能調節眼底微循環，改善視網膜血流，有助於保護視神經。

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中醫師指出，黃斑部病變嚴重者會導致視力模糊或失明，中醫在治療時，會使用枸杞、黨參、當歸、麥冬等中藥材，促進視網膜的血液循環，活絡氣血。加上針灸與眼部按摩的輔助，達到疏肝明目、改善視力的效果。

李俐雯提醒，應避免長時間盯著手機或電腦螢幕，並遵循20-20-20法則，每20分鐘看遠處約20英尺（約6公尺）外的物體，保持20秒鐘，幫助眼睛放鬆。另外，每天以毛巾熱敷眼睛約3分鐘，能促進血液循環、分泌淚液，讓眼睛感到更舒適。（編輯：李錫璋）1140203