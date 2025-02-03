陸客團已提踩線申請 周永暉：盼先透過小兩會討論

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（中央社記者余曉涵台北3日電）中國國台辦1月24日證實福建、上海旅遊踩線團已向台灣提出來台考察申請。觀光署長周永暉今天表示，目前還沒有確認，但希望雙方可以儘速透過小兩會即時交流旅遊安全、低價團費等問題。

中國大陸國台辦1月24日證實，福建、上海旅遊踩線團已向台灣提出來台考察申請。陸委會回應，為確保旅遊交流健康有序，有關踩線團來台等事宜先循觀光小兩會討論後再進行。

交通部觀光署長周永暉今天在交通部新春團拜接受媒體聯訪時表示，目前還沒有確認相關申請，按照程序會有陸委會處理，但是他呼籲未來雙方應該透過觀光小兩會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會與海峽兩岸旅遊交流協會）即時交流。

周永暉表示，既有的專業團沒有受到影響，踩線團則是希望透過觀光小兩會進行討論，會滾動式檢討相關作法。

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周永暉指出，目前優先討論的議題，包含低價團費、安全品質上的問題，這些都希望透過觀光小兩會來做討論。

至於是否會影響2月10日的踩線團，周永暉表示，還是要樂觀看待，新的一年希望有正向發展。（編輯：陳政偉）1140203