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台灣燈會實施交通管制 桃市府籲至桃機旅客提早出發

2025/2/4 15:05（2/4 15:16 更新）
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2025台灣燈會在桃園將登場，桃園市政府自7日起將針對展區外交流道、停車場及接駁站實施交通管制，提醒前往桃園國際機場的旅客提早出發，並視路況改道。（桃園市交通局提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月4日
2025台灣燈會在桃園將登場，桃園市政府自7日起將針對展區外交流道、停車場及接駁站實施交通管制，提醒前往桃園國際機場的旅客提早出發，並視路況改道。（桃園市交通局提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月4日
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（中央社記者葉臻桃園4日電）今年的台灣燈會將從12日起至23日在桃園舉辦。桃園市政府今天說，將針對展區外交流道、停車場及接駁站實施交通管制，建議前往桃園國際機場的旅客提早出發，並視路況改道。

2025台灣燈會是繼2016年後再次回到桃園舉辦，將在機場捷運A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站周邊設置燈區。

桃園市政府交通局今天表示，將針對展區外交流道、停車場及接駁站實施相關交通管制措施，且國道於燈會期間較為壅塞，提醒前往桃園機場的旅客務必提早出發，並視路況改道走台4線及台61線，避免造成行程延誤。

交通局說，因應燈會期間國道車潮眾多，北上與南下方向建議利用國道1號經桃園交流道或台61線銜接台4線，旅客也可多利用高鐵、機場捷運等大眾運輸前往桃機。

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交通局也說，大竹交流道周邊平面道路為配合燈會，規劃在台31線（南青路、高鐵北路三段）與大竹南（北）路、中正東路等2處路口，於7日至23日執行時段性（週五至週日晚間5時至11時）禁止左轉。

交通局指出，台灣燈會期間為保障交通秩序及行人安全，交通管制區內將設置多處交通標示牌，並安排大量交警協助指揮；燈會期間最新交通管制、接駁車資訊、停車場位置等，可至2025台灣燈會官方網站查詢。（編輯：李淑華）1140204

2025台灣燈會在桃園即將登場，桃園市交通局指出，大竹交流道周邊平面道路配合燈會規畫於台31線的南青路、高鐵北路三段與大竹南（北）路、中正東路等2處路口自7日起至23日執行時段性禁止左轉，管制時段為週五至週日下午5時至晚間11時。（桃園市交通局提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月4日
2025台灣燈會在桃園即將登場，桃園市交通局指出，大竹交流道周邊平面道路配合燈會規畫於台31線的南青路、高鐵北路三段與大竹南（北）路、中正東路等2處路口自7日起至23日執行時段性禁止左轉，管制時段為週五至週日下午5時至晚間11時。（桃園市交通局提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月4日
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