國道新增3處動態地磅系統 3月1日啟用

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（中央社記者余曉涵台北4日電）交通部高速公路局今天表示，3月1日將正式啟用國1新市北向、國3龍潭北向及後龍南向的動態地磅系統，提醒載重大貨車行經時，若沒出現車號，仍要進地磅站過磅。

目前全台國道共有44處地磅站，其中已經有10處地磅站改為動態地磅系統。高公局交管組科長蔡明哲今天在例行記者會中表示，從3月1日起，動態地磅系統將新增國1新市北向、國3龍潭北向及後龍南向等3處地磅站，總計國1及國3將共有13處動態地磅系統。

蔡明哲說，動態地磅系統是在國道主線設置3道門架，當地磅站開磅，載重大貨車行經第1道門架時，動態地磅及車牌辨識系統即記錄車號及車輛總重，明顯未超載車輛的車號會顯示於第2道門架「閃光燈亮時/載重大貨車過磅/右列車輛除外」標誌右側的資訊可變標誌（CMS），這輛車即毋須進入地磅站過磅。

蔡明哲指出，若車號未顯示CMS上，表示這輛車有疑似超載之虞，駕駛人即須依標誌指示進入地磅站過磅，否則視為逃磅，第3道門架會將逃磅車輛影像畫面予以記錄，最高可處新台幣9萬元罰鍰，且可按次處罰。

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蔡明哲說，113年平均遵循率為9成7，超載率從108年的10%下降至5%左右。

蔡明哲表示，未來每年將以3處地磅站更新為動態地磅站的速度，將靜態地磅站持續更新為動態地磅站。（編輯：管中維）1140204