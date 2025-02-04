輔駕恐難辨6路況 高公局提醒握方向盤注意車前

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（中央社記者余曉涵台北4日電）楊梅休息站日前發生自撞車禍4死4傷，引發外界討論輔助駕駛系統。高公局今天提出6種狀況，包括與前車速差過大或前車靜止狀態、前車未行駛在車道正中間，可能讓輔駕無法辨識。

國道1號楊梅休息站1月25日晚間發生電動車自撞入口分隔島起火燃燒事件，造成4死4傷，引發外界討論輔助駕駛系統。

交通部高速公路局交管組科長蔡明哲今天在例行記者會中表示，越來越多車輛已配備輔助駕駛系統（ADAS），也有越來越多的國道事故與不當使用輔助駕駛系統有關，目前台灣市售車輛輔助駕駛系統為等級0~2（SAE J3016 Level 0~2），雖然有自動跟車（ACC）及車道置中（LKC）等功能，有助行車穩定性，但對路況變化的反應仍有侷限性。

蔡明哲指出，由於各家車廠輔助駕駛技術不一，駕駛人務必遵照各車廠提供的「車主手冊」規定，不得逾越手冊規定與使用方式，且駕駛人千萬不能視為全自動駕駛而完全放手讓輔助駕駛系統自行操作車輛。

高公局表示，包含與前車速差過大或前車為靜止狀態；前車未行駛於車道正中間；上下坡度或彎道曲度變化較大路段；旁車突然切入車道前方或前車突然轉向；濃霧、雨天或強光等特殊天候環境；特殊形式車輛、摩托車，靜止行人等6大狀況，輔助駕駛系統可能會有無法辨識的狀況。

蔡明哲指出，根據公警局協助蒐集110到113年國道施工車輛遭撞事故共計454件，其中約5成肇事車輛為配備有輔助駕駛系統車輛，而在這些配備有輔助駕駛系統車輛中超過5成肇事駕駛承認有開啟輔助駕駛系統，配備輔助駕駛系統車輛撞擊施工車輛肇因，有近9成是駕駛人未注意車前狀態、分心駕駛或使用輔助駕駛系統不當。

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蔡明哲說，如果駕駛涉及危險駕駛，將可處新台幣6000元到3萬6000元罰鍰，提醒民眾要手握方向盤，注意車前動態。

另外，關於楊梅休息站存廢問題，高公局副局長彭煥儒強調，國道平均50到60公里就會設置休息站或者服務區，讓駕駛可以休憩並提供用路人更好的服務，且從需求面來說，駕駛也有休息需求，因此設置休息站或服務區都是符合規範。（編輯：管中維）1140204