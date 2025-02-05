DeepSeek疑慮 教部：公立學校禁用中國資訊產品

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（中央社記者陳至中台北5日電）行政院長卓榮泰3日表示，公務機關全面禁用DeepSeek AI服務。教育部今天說，公立學校禁止採購和使用中國資通訊產品，包含軟體和硬體，會再發函各校重申規定。

中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的人工智慧（AI）模型引發資安疑慮，行政院長卓榮泰本月3日表示，基於防範公務機關內部資訊等考量，公務機關全面禁用DeepSeek AI服務，以確保國家資通安全。

教育部今天告訴中央社記者，依行政院「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」規定，公務機關及公立學校禁止採購或使用中國廠牌資通訊產品，包含軟體、硬體及服務。

教育部表示，依照上述規定，公務用的資通訊產品，都不能使用中國廠牌，且不能安裝非公務用軟體。

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另外，依照「行政院及所屬機關使用生成式AI參考指引」，製作機密文書禁止使用生成式AI，業務承辦人不能向生成式AI提供涉及公務應保密、個人及未經機關同意公開的資訊。

因應近期各界對DeepSeek AI的討論，教育部表示，將對各公立大專校院再次重申規定，各校使用AI相關服務都不能涉及機敏資料或個人資料，並應注意個人資料保護、著作權及相關資訊使用規定。（編輯：李亨山）1140205