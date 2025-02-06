凝血異常者器官移植 中榮：達文西手術助降低風險

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）對於凝血異常高出血風險的病人進行手術，台中榮總今天表示，達文西手術具備傷口小、出血量少等優勢，日前並透過達文西手術為高出血風險病人完成腎臟移植手術。

台中榮總表示，達文西手術具備傷口小、出血量少等優勢，且透過機械手臂輔助可延伸進入身體深處進行精準及細部精細手術，目前已普遍使用於各種外科手術，且對於高複雜度的手術更顯優勢。現在更應用於器官移植領域，對於凝血異常高出血風險的病人，可藉由達文西手術輔助來降低風險，提供更完善的醫療品質。

台中榮總泌尿醫學部醫師楊晨洸說，1名59歲男子患有糖尿病、心肌梗塞及末期腎病，腎功能剩不到15%，需靠洗腎維生，台中榮總團隊與病患及其家人討論後，決定由病患的兒子捐贈左腎。

楊晨洸指出，在去年年中以達文西手臂輔助為患者完成全體內活體腎臟移植手術，當天夜間病患的腎臟即恢復正常排尿功能，術後傷口也無血腫，後續追蹤腎功能指數如肌酸酐下降情形也較其他手術方式優異。

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楊晨洸解釋，這名患者因有心肌梗塞病史，過去心臟已放置過支架，經心臟內科醫師檢查後建議，即使做移植手術也不可以全面停用抗凝劑，只能暫停一項口服抗凝血藥物，否則心臟方面的風險將不是現今醫療可以承擔的。

楊晨洸表示，由於移植腎臟時須連接縫合的血管位於身體相對深處，捐贈者的血管又相對較細，面對出血風險和心臟風險的兩難，選用達文西手術輔助可以減少大範圍的剝離，有效降低出血量，由傳統手術的200cc至300cc，減少至50cc以下，且不需完全停用抗凝劑。根據美國克利夫蘭醫學中心的經驗，只有嚴重動脈粥狀硬化而導致血管狀況不佳的病人才不適合透過達文西手術進行腎移植。（編輯：李淑華）1140206