年假狂打電動傷身 30歲工程師患糖尿病不自知

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）過年期間，過度放縱非常傷身，有一名年僅30歲的軟體工程師，因去年春節期間沉迷線上遊戲，零食當主食，熬夜練功升等，假期結束就診，驚覺已罹患糖尿病卻毫不自知。

根據衛生福利部統計，糖尿病是台灣10大死因之一，依據2019至2023年國民營養健康調查統計，20歲以上國內民眾盛行率為12.8%，等於每8人就有1人罹患糖尿病。國健署近日透過新聞稿提醒，因糖尿病初期症狀不明顯，常等到患者多吃、多喝、多尿及體重減輕時才發現。

國健署長吳昭軍呼籲，透過定期檢查追蹤，改善生活習慣可有效防範糖尿病找上門，今年起免費成人預防保健服務擴大，30歲以上民眾可儘早發現糖尿病前期，也就是空腹血糖值介於100至125mg/dl，將健檢數值輸入慢性病風險評估平台，瞭解未來10年糖尿病等慢性病罹患風險。

吸菸、飲酒過量、缺乏運動、高血壓、高血脂等都是糖尿病的危險因子，不論是腰圍過粗、血壓偏高、空腹三酸甘油酯偏高、高密度膽固醇偏低，只要符合上述其中任2項因子，再加上血糖異常，就代表已有代謝症候群。國健署表示，這類族群得到糖尿病風險將比一般人增加6倍。

這名年僅30歲就患糖尿病的工程師，是開業診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜門診個案，她說，患者身體質量指數（BMI）達32，屬中度肥胖。檢查報告顯示，患者空腹血糖149mg/dL、糖化血色素6.8%、三酸甘油脂250 mg/dL，不但有糖尿病、高血脂、同時還有脂肪肝等問題。

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面對檢查結果，大多數新確診糖尿病的患者都抗拒接受，但積極改善生活習慣才能避免惡化。許芷瑜提出4點建議，第1點是「飲食調整」以原型食物為主、減少加工食品，增加蔬菜與蛋白質攝取量；第2點為「適度補充營養素與礦物質」，如鎂輔助改善胰島素敏感度，讓血糖更穩定。

第3點則是「藥物治療」，除了控制血糖外，也同步進行體重管理；第4點為「調整睡眠」，規律作息、不要日夜顛倒或熬夜，建議至少睡滿6至7小時。許芷瑜說，這名30歲工程師經過2個月調整，糖化血色素進步到5.9%、三酸甘油脂下降到160mg/dL，整體狀態與精神明顯變好。（編輯：張雅淨）1140206