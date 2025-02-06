寒流7日午後南下急凍 中部以北深夜探8度

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象署今天下午發布9縣市低溫特報，明天午後寒流南下，北部低溫陡降至8到10度；若水氣能配合，太平山、拉拉山可望降雪，寒流持續影響至週末，10日白天迅速回暖。氣象署提醒，這波寒流有如「大怒神」，請民眾注意溫差變化。

中央氣象署今天發布低溫特報，明天傍晚起台中以北、宜蘭及金門等9縣市局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，明天水氣仍然偏多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

張竣堯表示，明天下午起寒流南下，影響至10日清晨，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

張竣堯說，11日是未來一週相對較晴朗的一天，12日鋒面接近，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨；13日鋒面通過，雨區擴大，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，張竣堯表示，今晚明晨中部以北低溫約14至16度，明天白天高溫約16至19度，南部22至24度。午後寒流南下，氣溫迅速下降，愈晚愈冷。

張竣堯進一步說明，中部以北明天高溫可能從16至19度、降至深夜僅8至10度；預估中部以北、宜蘭地區8日至10日的夜晚清晨低溫皆僅約8至10度，其他地區11至13度；週末2天的夜晚清晨最冷，各近山區平地區域可能會再低1、2度。

張竣堯形容，這波寒流前後有如「大怒神」似的降溫、升溫，要特別留意溫差。10日白天寒流減弱、迅速回溫，各地高溫都有機會回升至20度以上；13日之後東北季風增強，預估氣溫略降，中部以北低溫約15至17度。

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張竣堯提到，若溫度及水氣能配合，明晚起至9日白天，北部2000公尺以上、東北部1500公尺山區（如太平山、拉拉山）有機會降雪，今晚至8日清晨中部以北3000公尺高山也有降雪機率。

張竣堯提醒，明天桃園至台南沿海空曠地區、各離島易有9至10級強陣風；10日晚間馬祖及中南部，11日及12日金門、馬祖及中部以北易有低雲或局部霧，影響能見度。（編輯：陳清芳）1140206