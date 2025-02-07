鎖定外國旅客遊花東 觀光署推行銷影片

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（中央社記者余曉涵台北7日電）為了要帶動外國旅客赴東部旅遊，交通部觀光署今天公布花東安心旅遊國際行銷影片Eastern Flow，呈現花東山海的壯麗景緻。觀光署長周永暉說，盼多語言版本的影片讓世界看到花東。

交通部觀光署今天舉行Eastern Flow花東安心旅遊國際行銷影片首映記者會，會中周永暉表示，透過多語言的影片，加上新的一年花東的整備，讓世界可以看到花東旅遊。

周永暉指出，玩花東可以有不同玩法，像是東南亞旅客從高雄小港機場抵台後，可以玩高雄、屏東、台東到花蓮，從桃園機場抵台的旅客，則是可以由大台北地區、宜蘭、花蓮及台東。

周永暉指出，也跟台鐵合作，讓旅客可以從台中出發，繞行西岸到東岸到花蓮的半環。

周永暉表示，花東在這次春節的訂房率不錯，國內旅遊有信心，希望可以讓國外看到花東的美。

周永暉表示，今年雖然沒有國旅補助，但是還有台灣好行、台灣觀巴的優惠都一直存在，希望透過這些優惠措施以及演唱會、音樂會等活動，擴大旅客到花東旅遊。

觀光署說，Eastern Flow影片以流動為核心概念，透過意象式手法，呈現花東山海的壯麗景致與人文風情，並帶出人與自然間深厚的情感交流，詮釋DISCOVER（探索）、SHARE（分享）、ENGAGE（連結）3大國際宣傳。

觀光署表示，影片中以鐵道、自行車跟步行方式，探索花東土地，並透過美食、藝文、音樂與體驗分享花東熱情以及多元族群的生活與文化，並找來知名主持人Janet（謝怡芬）擔任英語旁白，盼透過她溫暖跟感性聲音，帶領旅客前往花東旅遊。

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Janet透過影片表示，她很喜歡花東，第一次去花東時讓她覺得「MY GOD有夠水！」

Janet說，她在配音過程真的覺得很感動，她認為花東應該要給全世界知道，希望透過宣傳影片讓更多人愛上花東。（編輯：陳政偉）1140207