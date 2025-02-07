醫療區域劃分調整 淡海、嘉義沿海增就醫便利性

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）因應民眾就醫需求，衛生福利部近日公告修正醫療區域劃分，新增淡海次醫療區域，同時調整嘉義縣沿海地區醫療區域，讓當地增加擴充病床數或新建醫院空間，2月4日起生效。

醫療區域劃分涉及資源分配，牽動病床及醫院數量，影響民眾就醫便利性，「醫院設立或擴充許可辦法」第6條所定的醫療區域劃分規定，自100年9月修正發布實施至今已逾10年未修正。

衛生福利部醫事司去年預告修正草案，今年公告2月4日起正式生效。經調整後，一級醫療區域6個、二級醫療區域17個，與原本相同；次醫療區域數從50個增加為51個。

醫事司副司長劉玉菁今天接受媒體電訪說明這次調整重點，首先是新北淡水區人口超過20萬人，無擴充醫療資源空間，另考量連接淡水區及八里區的橋梁通車後，對民眾生活圈及就醫流向的影響，新增淡海次醫療區域，納入石門、三芝、淡水、八里等行政區。

至於嘉義縣沿海地區，劉玉菁說明，原本嘉義及太保次醫療區的病床資源集中於嘉義市及朴子市，導致其他鄉鎮沒有辦法新建醫院，考量已有小型社區醫院申請新建，因此重新調整次醫療區域分配，增加當地擴充病床數或新建醫院空間，保障沿海民眾就醫權益。

此外，包括桃園、南投、高雄、台東縣、花蓮等區域，因人口攀升、產業移動等趨勢，這次同步進行調整，有助提升民眾就醫可近性。（編輯：管中維）1140207