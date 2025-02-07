竹縣忠信學校2/12元宵走街 發送蛇年燈籠邀同樂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）新竹縣忠信學校今天指出，將在2月12日舉辦新竹元宵走街活動，將從竹市錦華公園出發行經巨城、城隍廟等5個定點，沿途將發送蛇寶寶環保燈籠等，邀民眾元宵節同樂。

忠信學校今天舉辦活動記者會，校長廖婉君告訴中央社記者表示，這次在2月12日元宵節舉辦走街活動，預計於當天晚上7時至晚上8時30分間陸續從錦華公園出發，沿途走訪5個定點包含巨城、城隍廟、新竹大遠百、東門圓環、火車站站前廣場。

廖婉君說，走街過程中，將隨隊伍發放8888盞蛇寶寶環保燈籠，還有8888份新竹元宵走街24週年「5元、有緣」紀念幣賀年卡，走街隊伍最後會回到站前廣場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她表示，今年參加走街隊伍有忠信山前女子槍隊、忠信戰鼓、忠信12生肖行動氣球寶寶等，另有學生裝扮隊伍將分別裝扮財神爺辦喜事、外星人賀元宵、歡樂動物派對等，展現孩子對元宵活動的創意。

廖婉君指出，除有走街活動活動外，在2月8日下午3時30分於新竹市大遠百辦理元宵快閃，將有學生現場跳舞，還安排有弦樂演奏，打造舞台讓孩子展現學習成果。（編輯：戴光育）1140207