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搶攻春季旅遊商機 航空公司推優惠

2025/2/7 18:30
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（中央社記者余曉涵台北7日電）長榮航空股份有限公司今天發布新聞稿表示，2025春季線上旅展開跑，推出桃園-胡志明市往返未稅價最低4802元起等優惠；阿聯酋航空推出預定航班送住宿優惠。

長榮航空表示，2月21日前官網購買11月30日前從台灣出發指定航線有促銷優惠，桃園-新加坡往返未稅價6024元起、桃園-大阪往返未稅價1萬1058元起、桃園-東京成田往返未稅價1萬1796元起、桃園-布里斯本往返未稅價1萬7024元起、桃園-西雅圖往返含稅價2萬7565元起。

此外，長榮航空說，今年起特別準備歐洲延伸航點優惠票價，包括柏林、法蘭克福、杜塞道夫、蘇黎世、馬德里、巴塞隆納、哥本哈根、布魯塞爾與華沙等。

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團體旅遊方面，長榮航空表示，與各旅行社共推「魅力歐洲」及「玩美加族」團體行程，要讓民眾輕鬆探索歐洲與北美迷人風光。

阿聯酋航空說，推出限定冬季限時優惠方案，9日前購買於2月22日到3月29日期間出發，台北-杜拜往返機票，搭頭等艙或商務艙旅客可免費入住5星級杜拜JW萬豪侯爵飯店（JW Marriott Marquis Dubai Hotel）1晚，經濟艙旅客可入住5星級杜拜德伊勒皇冠假日飯店（Crowne Plaza Dubai Deira）1晚。（編輯：李明宗）1140207

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