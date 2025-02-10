兒盟：校園霸凌發生率降 受害者約3成有睡眠問題

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（中央社記者張雄風台北10日電）兒盟調查顯示，去年校園霸凌發生率較前1年相比下降；然而值得關注的是，受霸凌影響的學生，睡眠問題比例由19.5%大幅增至30.1%，近1/4的受害學生更曾產生自殘意圖。

兒童福利聯盟去年底對國中七、八、九年級以及高中（職）一至三年級進行網路問卷調查，調查時間為去年11月12日至12月22日，共計回收問卷1萬6346份，其中49.7%為男生、48.9%為女生，其他1.4%；55.8%為國中生、44.2%為高中生。

兒盟今天發布新聞稿公布校園霸凌問卷調查結果。去年校園霸凌發生率為10.2%，較2023年的15.1%下降；其中以言語霸凌最為普遍、占64.9%，其次是關係霸凌、占24.5%。值得關注的是，國高中生為台灣校園霸凌的嚴重程度打出4.9的平均分數，但有12.8%的學生給到最嚴重的滿分10分，認為台灣的校園霸凌仍然非常嚴重。

調查發現，校園霸凌對學生的心理創傷深遠且多面，平均每名受害學生受到2至3種負面影響。其中，超過半數（53.1%）感到被孤立，接近一半（48.6%）自尊心受損，另有44.8%感到無助。

此外，有3成學生（30.1%）因此失眠或睡不好，恐產生睡眠障礙，比例更較2023年（19.5%）大幅增加；遭霸凌的學生，有22.5%曾有意圖自殘或自殺，在在凸顯校園霸凌對心理健康的嚴重影響。

調查指出，童年創傷經驗是校園霸凌的重要風險因子之一，約4.9%的國高中生經歷過4項以上創傷，例如父母離異或過世、遭受言語暴力或身體虐待甚至性侵害等，這些學生無論在霸凌他人或被霸凌的比例上，均遠高於創傷經驗較少者。

兒盟觀察到，校園「創傷知情」的環境與資源，是有效降低霸凌發生率及負面影響的重要保護因子，如提供友善、安全且支持的互動與空間氛圍，及各種支持工具與服務如輔導、培訓等，幫助受創者復原。

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調查顯示，在創傷知情環境分數較高的校園，學生被霸凌的比例僅6.6%，相較環境分數較低的校園的24.3%，相差近4倍；校園創傷知情資源的充足程度也顯著影響霸凌發生率，分數較高的校園被霸凌比例為9.6%，遠低於資源匱乏校園的25.4%。

兒盟呼籲，將創傷知情理念落實於校園，持續強化「友善支持」的概念，為學子提供友善且安全的學習環境與資源。（編輯：陳政偉）1140210