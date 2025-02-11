毛孩如何禦寒 專家建議增加保暖措施補充營養食物

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）寒流一波波，毛孩該如何禦寒。台中市動物保護防疫處今天表示，飼主可多給一些毛巾並提供營養食物增加毛孩體力。動物之家部分，戶外架設防風布，室內給予暖氣，為毛孩保暖。

寒流襲台，民眾注意增添衣物保暖，毛小孩也被許多人視為家人，民進黨籍台中市議員周永鴻今天呼籲，動保處應加強向寵物飼主宣導禦寒措施，並注意公立動物之家收容的動物保暖情形。

周永鴻表示，根據農業部112年度寵物數量調查，約有28.3%的家庭有飼養寵物，其中養狗戶數約13.8%、養貓戶數約10.4%、犬貓以外種類寵物約9.3%，台中市根據調查推估有15.2萬隻家犬、12.3萬隻家貓。

周永鴻指出，台中市有南屯和后里2處公立動物之家收容犬貓。南屯動物之家收容約350隻、后里動物之家收容約250隻，其中南屯動物之家在大肚山上，寒流時溫度下降更為明顯，年幼和身體虛弱的動物若無適當禦寒措施，可能無法撐過寒流。

對此，台中市動保處長林儒良表示，目前動保處共收養犬貓約600隻，遇到氣溫降低，會對毛小孩進行防寒措施，戶外會架設防風布，室內則開啟紅外線的照射或是保溫燈等暖氣設施。

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他提到，民眾在家照顧毛孩，可以給予多條毛巾打造溫暖的窩，並提供比較營養的食物，讓毛孩可以增加體力禦寒，家中若有暖氣機也可以打開，讓飼主和毛孩都可在溫暖空間。

飼養3隻貓的張姓女子表示，冬天一到，家中都已經開暖氣了，但貓還是很黏人，相較於夏天，貓都各自窩在一處，天冷時3隻貓很常窩在一起取暖。（編輯：李淑華）1140211

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