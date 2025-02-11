800人印度企業獎旅團分6團來台 帶來3千萬經濟效益

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（中央社記者余曉涵台北11日電）觀光署今天指出，印度企業800名員工獎勵旅遊，全團9日起分6個梯次陸續來台，行程安排走訪貓空、動物園、台北101等知名景點，預估可帶來至少新台幣3000萬元經濟效益。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，9日迎來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，首度有印度獎勵旅遊大團，有將近800名印度旅客陸續來台，體驗台灣旅遊食、宿、遊、購多重魅力。

觀光署指出，獎旅團是由印度旅行社Axplore Travelplus為印度企業Asian Paint Limited公司籌辦獎勵旅遊，全團將分為6個梯次，在2月9日起至25日陸續抵台參加5天4夜行程。

行程包含走訪台北貓空品茗茶食、走讀大稻埕傳統文化、遊覽西門町、台北101地標、參訪台北市立動物園及宜蘭東澳戶外海灘休閒體驗等經典行程。

觀光署表示，這批獎旅團預估可帶來至少3000萬元經濟效益，對台灣觀光具市場指標性意義。

觀光署強調，印度人口規模位居全世界第一，有相當高人口紅利，且近年經濟實力快速增長，「新富階層」及「商務客群」崛起，再加上疫後出境動能強勁，去年總出境旅客規模預估約3000萬人次，是相當具開拓潛力與價值的客源市場。

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觀光署長周永暉表示，觀光署持續拓展各客源市場，除日韓、北美、德英法、港星馬泰越菲等主力市場外，去年投入設置的印尼雅加達、印度孟買、法國巴黎、加拿大溫哥華及菲律賓馬尼拉等TTIC（台灣觀光服務分處），都可望逐步發揮宣傳及引客成效。

觀光署指出，此次迎來大型印度企業獎勵旅遊團，是印度當地企業、組團業者給予台灣正面肯定，未來觀光署將續行多方布局，深化與各市場業者合作力度，將台灣打造成為亞洲重要獎勵旅遊目的地之一。（編輯：陳仁華）1140211