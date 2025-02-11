加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普關稅威脅 金融時報：台積電可能讓先進封裝赴美
首頁 / 生活

日本語能力試驗傳集體舞弊 台22生成績異常

2025/2/11 17:52（2/11 18:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「日本語能力試驗（JLPT）」傳出有中國學生集體舞弊，語言訓練測驗中心（LTTC）11日指出，台灣也有22名考生被判斷成績異常，不予計分但退還報名費。圖為台灣高中日語教學畫面。（中央社檔案照片）
「日本語能力試驗（JLPT）」傳出有中國學生集體舞弊，語言訓練測驗中心（LTTC）11日指出，台灣也有22名考生被判斷成績異常，不予計分但退還報名費。圖為台灣高中日語教學畫面。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北11日電）「日本語能力試驗（JLPT）」去年12月傳出有中國學生集體舞弊。語言訓練測驗中心（LTTC）指出，台灣也有22名考生被判斷成績異常，不予計分但退還報名費。

JLPT是全球規模最大的日語能力檢定，去年全球有超過148萬人報考。在台灣，JLPT由日本國際交流基金會、日本台灣交流協會、語言訓練測驗中心（LTTC）共同舉辦，分成N1到N5等5個級數，一年考2次，成績可廣泛用於求職、公司內部升遷、在校學習評量等用途。

多個媒體報導，去年12月舉辦的JLPT中，傳出有中國考生利用與不同考區的時間差，提前得知試題，進而集體舞弊。

JLPT在台灣的主辦單位之一、LTTC副執行長吳若蕙告訴中央社記者，台灣也有22名考生在日方調查後，被判斷成績異常，不予計分但會退還報名費，由日方個別通知考生。

google news透過 Google News追蹤中央社

吳若蕙表示：「成績異常不見得是舞弊。」LTTC目前也不清楚這22名學生作答出了怎樣的情況。她表示，大型的標準化測驗，都有檢驗成績異常的程序，例如學生答案對錯都一模一樣等，或是其他不自然的跡象，都可能不予計分。

吳若蕙表示，JLPT試卷是由日本寄發到台灣，後續也是寄回日本閱卷、判讀成績。事發後日方告知LTTC，台灣這22名考生如有疑問，可自行向日方洽詢。其餘成績正常的台灣考生不受影響，1月31日就能查到成績。（編輯：李亨山）1140211

#LTTC
#日方
#日本
#台灣
#吳若蕙
#語言訓練測驗中心
吳若蕙
全民英檢i學網開放免費體驗 AI評分供診斷回饋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：