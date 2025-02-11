日本語能力試驗傳集體舞弊 台22生成績異常

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（中央社記者陳至中台北11日電）「日本語能力試驗（JLPT）」去年12月傳出有中國學生集體舞弊。語言訓練測驗中心（LTTC）指出，台灣也有22名考生被判斷成績異常，不予計分但退還報名費。

JLPT是全球規模最大的日語能力檢定，去年全球有超過148萬人報考。在台灣，JLPT由日本國際交流基金會、日本台灣交流協會、語言訓練測驗中心（LTTC）共同舉辦，分成N1到N5等5個級數，一年考2次，成績可廣泛用於求職、公司內部升遷、在校學習評量等用途。

多個媒體報導，去年12月舉辦的JLPT中，傳出有中國考生利用與不同考區的時間差，提前得知試題，進而集體舞弊。

JLPT在台灣的主辦單位之一、LTTC副執行長吳若蕙告訴中央社記者，台灣也有22名考生在日方調查後，被判斷成績異常，不予計分但會退還報名費，由日方個別通知考生。

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吳若蕙表示：「成績異常不見得是舞弊。」LTTC目前也不清楚這22名學生作答出了怎樣的情況。她表示，大型的標準化測驗，都有檢驗成績異常的程序，例如學生答案對錯都一模一樣等，或是其他不自然的跡象，都可能不予計分。

吳若蕙表示，JLPT試卷是由日本寄發到台灣，後續也是寄回日本閱卷、判讀成績。事發後日方告知LTTC，台灣這22名考生如有疑問，可自行向日方洽詢。其餘成績正常的台灣考生不受影響，1月31日就能查到成績。（編輯：李亨山）1140211