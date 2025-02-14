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新竹香山工廠火災煙流擴散 竹苗空氣品質紫色警報

2025/2/14 21:48（2/14 22:06 更新）
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新竹市香山區化工廠14日發生火警，竹苗晚間空氣品質達紫色警報，環境部並提醒頭份地區所有族群應減少在戶外活動。（圖取自環境部空氣品質監測網頁airtw.moenv.gov.tw）
新竹市香山區化工廠14日發生火警，竹苗晚間空氣品質達紫色警報，環境部並提醒頭份地區所有族群應減少在戶外活動。（圖取自環境部空氣品質監測網頁airtw.moenv.gov.tw）
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（中央社記者管瑞平、楊淑閔台北14日電）新竹市香山區化工廠今天發生火警，竄出大量濃煙，受環境風場影響，竹苗晚間空氣品質達紫色警報。環境部並提醒頭份地區所有族群應減少在戶外活動。

位於新竹市香山區某矽膠製品公司今天上午發生火警，廠區因放有甲苯、異丙醇等化學物質，導致火勢猛烈，濃煙不斷竄出，鄰近苗栗縣的竹南、頭份地區都看得到，不少地方民眾在臉書社群發文互相提醒「快關閉門窗」、「出門一定要戴口罩」。

根據環境部空氣品質監測網晚間7時發布的資料，頭份市測站顯示，空氣品質指標AQI達到紫色「非常不健康」。

環境部表示，苗栗當地測站測到AQI大於200等條件，就會對測站半徑20公里內的民眾發布細胞廣播，提醒民眾所在地區空氣品質不良，建議留在室內，減少戶外活動，若外出應配戴口罩。

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苗栗縣政府環保局表示，因火災發生期間，環境風場由西北風轉為偏北風，且風勢轉強，使火災濃煙隨風流向苗栗縣竹南鎮、頭份市及造橋鄉一帶。

縣府提醒民眾緊閉門窗，若需外出配戴口罩，加強自我防護措施，環保局也會持續監控空氣品質變化。（編輯：管中維）1140214

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新竹市香山區某矽膠製品公司14日發生火警，因火災發生期間，環境風場由西北風轉為偏北風，且風勢轉強，使火災濃煙隨風流向苗栗縣竹南鎮、頭份市及造橋鄉一帶，縣府提醒民眾緊閉門窗。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月14日
新竹市香山區某矽膠製品公司14日發生火警，因火災發生期間，環境風場由西北風轉為偏北風，且風勢轉強，使火災濃煙隨風流向苗栗縣竹南鎮、頭份市及造橋鄉一帶，縣府提醒民眾緊閉門窗。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月14日
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