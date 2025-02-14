竹市矽膠廠火警控制無人受傷 香山區空品遭波及

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新竹市消防局表示，香山區某矽膠製品公司今天上午發生火警，廠區放有甲苯等化學物質，經乾粉滅火與泡沫等處置，火勢已控制，無人受傷。竹市府指出，香山區空品恐受影響。

新竹市消防局發布訊息指出，上午11時16分接獲香山區某矽膠製品公司火警，獲報後派遣灌救，考量現場化學物質存放情況，除設水線也緊急運送泡沫原液與乾粉滅火劑，並通知毒化災應變隊及重機具廠商到場協助，投入救災行動。

消防局表示，為確保救災過程中安全，使用無人機與消防砲台以泡沫及乾粉滅火，此外南港街民眾也已驅離，並劃設警戒區，交由員警管制。

透過 Google News 追蹤中央社

執行灌救勤務時，消防局指出，廠內因存放甲苯、異丙醇等化學物質，導致初期火勢猛烈，目前火勢已控制。至於相關火災原因將由相關單位進行調查，並將加強宣導工廠用火、用電安全，防範類似事故再次發生。

新竹市政府透過文字表示，火警造成異味，也提醒可能受到影響區域的竹市香山區等，可緊閉門窗，外出時做好個人防護如可戴口罩等。（編輯：戴光育）1140214