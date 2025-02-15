北捷運量第140億幸運兒免費搭1年 猜路線抽好禮

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）台北大眾捷運公司今天表示，預計3月上旬達成運量140億人次里程碑，幸運兒可免費搭捷運1年。另外，「預測第140億人次會出現在哪條線上」還有機會獲得好禮。

北捷新聞稿表示，140億旅運人次里程碑預計3月上旬達成。民眾以「台北捷運Go」App會員綁定電子票證（含定期票及其他優待卡），並持綁定電子票卡搭乘捷運，第140億人次幸運兒可獲得特製年票1張，1年內不限次數免費搭乘捷運；第140億人次會員前後各5名會員，可獲得價值新台幣1200元的TPASS通勤月票1張。

北捷表示，「台北捷運Go」App會員可於17日中午12時至3月8日期間參與「我是大預言家」活動，投票預測第140億人次會員出現在哪一條捷運路線，僅1次投票機會，投票後不能更改。

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北捷表示，預測正確路線旅客，將從中抽出5人送電聯車變形機器人－新都市守護者「鐵騎」車頭、「銀翼」車廂。同時有機會用1點捷運點數兌換便利商店茶葉蛋，限量1萬顆。

另外，活動期間註冊成為App新會員者，完成預測後即可獲得捷運點20點，限量5000名，先搶先贏。北捷表示，去年7月達成135億人次目標，不到1年時間即將迎來第140億人次，感謝民眾支持搭乘綠色運具。（編輯：孫承武）1140215