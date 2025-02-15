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台大演算法課程停修增 教授憂新課綱弱化數理能力

2025/2/15 15:51
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（中央社記者陳至中台北15日電）台灣大學電資學院開在大三的必修課「演算法」，今年停修人數增加，特聘教授張耀文擔心108課綱弱化學生的數理能力。教育部則拿出PISA等國際評量成績，認為學生能力並未下降。

張耀文今天接受中央社電訪表示，高中修讀108課綱的學生進入大學後，他就一直在觀察這批學生的表現，發現大一的基礎課程微積分，成績表現就降低9%到14%；當這批學生升到大三，修讀專業科目「演算法」時，也出現停修人數增加的情形。

張耀文指出，近3年台大演算法課程停修比率，從3%大幅增加到13%。可能原因包括台大放寬停修的行政程序，或是學生擔心拿不到A+會影響平均成績等。但他認為這些都不是主因，主要還是學生課業表現不佳，實在修不下去。

張耀文表示，108課綱在高中降低必修時數，讓學生多元學習，政策雖然立意良善，但也出現數理能力弱化的隱憂。「演算法」是近期熱門的DeepSeek人工智慧平台取得突破的關鍵，重要性不必多言，108課綱學生競爭力下降，未來勢必會影響到台灣高科技產業的發展，希望教育單位能正視這擺在眼前的事實。

教育部國民及學前教育署回應，108課綱強調適性發展，對自然科學有高度興趣的學生，除必修12學分外，還可選修最多32學分的加深加廣課程，深入學習科學探究與實作，培養跨領域統整與實作能力。

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國教署表示，從2022年國際學生能力評量計畫（PISA）評量結果顯示，108課綱實施後的學生，在數學、科學及閱讀表現均優於經濟合作暨發展組織（OECD）平均，分別排名第3、第4和第5，且是歷屆最佳，顯示108課綱的學生學力並未下降，反而更能運用探究能力及批判思考，具備應對全球化挑戰所需的多元能力。

國教署表示，未來將透過課程彈性設計，確保學科時數符合學生適性發展需求，並加強課推系統、專案計畫、教學資源支持學校等政策。大學演算法課程停修學生人數增加的現象，應與108課綱無關。（編輯：管中維）1140215

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