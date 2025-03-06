學生成績分數膨脹 台大擬設A+成績比率上限15%

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（中央社記者許秩維台北6日電）根據台灣大學統計，近年學生成績有分數膨脹的現象。台大教務處因此研擬成績調整方案，每門課A+成績學生比率不超過15%，待校內教務會議同意後，預計114學年試辦。

台大學生成績近年來實施「等第制」，根據台大統計，A+和A的占比近10年從4成6增至5成8，主要來自A+的增幅。台大去年教務會議討論此案並研擬調整草案，例如90分至94分為A，95分以上為A+；或訂定A+人數比率，如10%至15%，預計這學期開說明會尋求校內共識。

近日有台大學生在網路社群分享，校方研擬的草案包括A+比率不超過15%，主要適用大學部課程，但課程人數不滿30人不受此原則限制。

台大教務處今天透過文字說明，英、美等國的高教也有分數膨脹的問題，引起當地教育單位重視，例如英國已於2019年著手處理分數膨脹問題，近年也看到成效，台大希望透過控制分數膨脹，讓學習回歸本質，學生選課能以專業需求為主要考量，學習評量也能反映實際成效。

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台大教務處說明，已於4日舉辦座談會，說明規劃中的成績調整方案，聽取學生意見，作為擬定最終方案的參考；研擬方案包括訂定A+比率並提供例外彈性，某些僅以通過特定門檻為要求的課程，建議以通過或不通過方式評分，配套包括提供各科成績PR值供學生或系所參考使用。

關於研擬調整成績的方案，台大教務處表示，待校內教務會議同意後，預計114學年試辦，115學年正式施行；除了台大，還有不少學校也都表達對分數膨脹議題的關注，台大已陸續安排交流會，共同商討做法。（編輯：管中維）1140306