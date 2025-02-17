北市校園首間全聯開幕 文大盼成師生生活補給站

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（中央社記者許秩維台北17日電）中國文化大學率先引進台北市校園內首間全聯福利中心，並於今天正式開幕，全聯士林華岡店座落於文大校內的曉峰紀念館，未來將成為師生的重要生活補給站。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，為提升校園生活機能，提供師生更便捷、多元的商品與服務，文化大學引進台北市校園內首間全聯福利中心，全聯福利中心士林華岡店總面積近160坪，可進一步滿足全校師生的日常需求。

文化大學校長王子奇表示，引進全聯進駐校園的首要目標是貼近文化大學師生的需求，希望商品供應能以學生日常所需為優先考量，提供最實用、最具價格優勢的選擇。

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為提供文大師生更豐富的購物選擇，全聯士林華岡店特別針對學生日常需求，規劃熟食便當區、生活必需品專區，確保學生能以實惠價格購得高品質的飲食與用品；此外，更設有多元商品區，從新鮮蔬果到個人保健用品一應俱全，大幅提升校園商店的服務廣度與深度。

文化大學提到，此次全聯福利中心的進駐，讓師生能在校內輕鬆採購，減少外出時間與成本，全面提升整體生活品質；未來學校還將持續引進更多優質商業資源，讓師生能夠在文化大學校園內享受更完善的生活機能。（編輯：張雅淨）1140217