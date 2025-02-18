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桃機二航廈行李分揀系統異常 部分航班受影響

2025/2/18 12:00（2/18 12:34 更新）
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桃園國際機場第二航廈行李分揀系統18日上午因訊號傳輸異常，導致行李無法分揀，目前後端分揀部分的應變採支援人力人工分揀，以降低對營運的影響。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年2月18日
桃園國際機場第二航廈行李分揀系統18日上午因訊號傳輸異常，導致行李無法分揀，目前後端分揀部分的應變採支援人力人工分揀，以降低對營運的影響。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年2月18日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）桃機公司今天表示，第二航廈行李分揀系統今天上午5時30分因訊號傳輸異常，導致行李無法分揀，部分航班受影響，分揀部分緊急採取支援人力人工分揀，以降低營運影響。

有民眾在網路發文並張貼照片表示，桃園國際機場第二航廈行李處理場疑似出狀況，所有行李都下在同一個滾帶，但隨後又將發文刪除，引發民眾討論。

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桃園國際機場公司表示，第二航廈行李分揀系統於今天上午5時30分發現系統訊號傳輸異常，導致行李無法分揀，機場公司立即成立緊急應變小組，目前於前端報到櫃檯行李輸送系統及X光系統正常，後端分揀部分的應變採支援人力人工分揀，以降低營運影響。

機場公司指出，截至上午10時30分為止，統計受影響延誤超過30分鐘航班有6班，目前資訊工程師正在檢修中。受影響部分為出境航班，入境班機由於按照排定好的轉盤，不用經過分揀系統，故不受影響。（編輯：李錫璋）1140218

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桃園國際機場公司表示，第二航廈行李分揀系統18日上午5時30分因訊號傳輸異常，導致行李無法分揀，部分航班受影響。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年2月18日
桃園國際機場公司表示，第二航廈行李分揀系統18日上午5時30分因訊號傳輸異常，導致行李無法分揀，部分航班受影響。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年2月18日
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