枝葉牛糞做成有機肥 牧場省錢又減碳排

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）苗栗區農改場今天表示，執行3年完成牧場農業剩餘資源循環模式，將年約480公噸的枝條、落葉及牛糞做成295公噸有機肥，可省下新台幣21萬元購肥支出、減排659公噸二氧化碳。

響應2050淨零排放目標，農業部苗栗區農業改良場發布新聞指出，自2024年起，連續3年，在苗栗縣通霄鎮飛牛牧場導入規格化機械及纖維分解微生物技術，成功建立一套完整的循環再利用模式，未來將推廣到周邊社區與一般農場應用。

苗栗區農改場助理研究員林鈺荏指出，飛牛牧場占地約50公頃，林木區每年產生30.8公噸落葉、95.8公噸原生木枝條，以及養育牛隻產生354.7公噸牛糞等農業剩餘資源。

針對枝條，林鈺荏表示，透過大型工業用破碎機，每天可處理30公噸樹枝，再搭配中型自走式破碎機，將枝條粒徑縮小至1公分以下，可加速堆肥腐熟化過程。

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林鈺荏指出，研究團隊透過料源化學分析結果，以木屑、牛羊糞比例為1比10進行堆肥，以及導入微生物發酵液擴培技術，再用機械翻堆，讓傳統堆肥腐熟需3到4個月的過程，縮減在2個月內，以此產出的腐熟有機質堆肥不僅具備優良的土壤改良效果，而且重金屬含量也符合農糧署肥料品目法規規定，可用於有機驗證農田。

透過統計與計算，林鈺荏指出，此案例模式每年可減少購買36公噸有機肥，約節省21.6萬元支出；以環境部公告的碳費一般費率為每公噸二氧化碳當量新台幣300元換算，相當於減少720公噸的碳排，再扣除運輸、製造等排放量後，每年可減少約659公噸碳排。（編輯：管中維）1140218