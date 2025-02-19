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北分署遭霸凌輕生公務員 勞動部追頒勞動獎章

2025/2/19 10:43
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（中央社記者吳欣紜台北19日電）勞動部勞動力發展署北分署去年發生公務員遭霸凌輕生案，勞動部今天表示，這週已核定追頒該名公務員三等勞動部專業獎章，以肯定其任公職期間專業與功績。

勞動部勞動力發展署北分署去年11月發生公務員在北分署輕生事件，後來經調查生前遭職場霸凌，引發外界譁然，勞動部為肯定其勞苦奉獻，宣布要授予勞動部勞動獎章，並向考試院爭取認定因公傷亡的公務人員撫卹補償。

勞動部長洪申翰今天在記者會上宣布，這週已核定追頒該名公務員三等勞動部專業獎章，希望能表彰其對機關資通安全的貢獻，包含在COVID-19疫情期間統籌異地辦公機制，確保機關業務不受影響。

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洪申翰表示，近日會親自或指派專人擇日拜會其父母追頒專業獎章與證書。另外勞動部積極爭取該名公務員因公撫卹案，目前已獲銓敘部審議通過，後續將由銓敘部依相關程序辦理。

洪申翰也說，該名公務員的父母一直希望其生前努力能被社會知道和肯定，在這悲劇之後，勞動獎章也代表對其追思和感念。（編輯：張雅淨）1140219

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洪申翰
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