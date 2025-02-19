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嘉義長庚引進微創攝護腺拉開手術 改善男性排尿障礙

2025/2/19 15:50
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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義長庚醫院泌尿科引進微創攝護腺拉開手術（UroLift），以局部麻醉方式幫助87歲鄭姓男子快速改善因攝護腺阻塞導致的排尿障礙，也避免傳統攝護腺手術全身麻醉的風險。

嘉義長庚醫院今天召開記者會指出，年長男子常因攝護腺肥大影響排尿，常用切除、消融或切開攝護腺組織等醫療方式，緩解尿道阻塞，副作用會暫時或永久降低男性的生活品質，採UroLift手術可避免全身麻醉的風險，且手術所需時間短，病人術後恢復較迅速。

泌尿科醫師黃國財說，UroLift手術是以物理方式拉開攝護腺，進而緩解排尿困難的症狀，這種治療的巧妙之處在於它不涉及切除任何攝護腺組織，而且局部麻醉即可完成。

黃國財舉病人鄭姓男子為例，術中僅使用2%利多卡因凝膠與少量局部麻醉藥物，攝護腺拉開手術過程不到15分鐘即完成四處支架植入，病人出血量極少，術後即可正常活動。

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黃國財說，鄭姓男子因攝護腺肥大長期飽受排尿困擾，需依賴導尿管維持排尿功能，同時也合併有心臟衰竭、心房顫動及糖尿病等慢性疾病，增加傳統攝護腺手術全身麻醉的風險，因此建議進行UroLift療法。

鄭男今天也出席記者會，他表示以前排尿非常困難，術後能順暢地解決問題，大幅提升生活品質。（編輯：李淑華）1140219

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