總統籲大專交流要有風險意識 守護民主和核心技術

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（中央社記者許秩維宜蘭20日電）總統賴清德今天表示，民主是台灣重要的資產，希望各大專和中國交流時要有風險意識，保護國家核心關鍵技術和科研成果，守護民主、維護國際競爭力和國家安全。

114年全國大專校院校長會議今天在宜蘭大學舉行，總統賴清德、教育部長鄭英耀與全國大專校院校長等人出席。

賴總統提到，「十年樹木、百年樹人」，人才多、人才好，國家社會就會好，投資教育和未來世代就是投資國家的未來；他在上任後推動拉近公私立大專學費差距、提高弱勢生補助、放寬緩繳學貸門檻、鼓勵公立大學增加優先入學名額給弱勢生等，這些都是為了落實教育平權。

賴總統希望，台灣高教不要遺漏任何一個孩子，不論是家境困難或身處偏鄉，都能獲得同樣發展機會、落實教育平權，這是政府所不放棄的目標；教育部應該多管齊下，協助各公私立大專協同發展，實現教育資源公平配置、培育跨領域人才。

「用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀」，賴總統指出，教育要培育新時代人才，包括新視野、新思維、新作法，幫助學生立足台灣、走向世界 ；他期許教育部和校長能突破高教結構性限制，提出各種發展可能性、跨越國界與學界的界線，他在上任後也推動青年百億海外圓夢基金，鼓勵年輕人到海外交流學習，不僅圓孩子的夢想，也讓國家因而偉大。

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賴總統表示，政府會作高教發展的後盾，在全球高度競爭下，政府加快腳步，大刀闊斧改革，大專也要提升競爭力；高教深耕計畫已進入第2期，有助於提升大學品質、促進高教多元發展，在產學創新條例通過後，半導體、智慧製造等重點領域學院陸續成立，培育更多國家發展需要的人才。

「民主是台灣的資產」，賴總統提到，民主自由的生活方式和學術自由是台灣的重要資產，面對中國持續不斷的統戰、滲透等，總統府成立全社會防衛韌性委員會，除了因應防救災，也提升全民防衛國家意識。他也希望各大專和中國交流時要有風險意識，保護國家核心關鍵技術和科研成果，守護民主、維護國際競爭力和國家安全。（編輯：張雅淨）1140220