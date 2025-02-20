同志熱線舉辦20年特展 盼扭轉愛滋污名歧視

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）愛滋病污名與歧視在台灣社會存在多年，台灣同志諮詢熱線協會舉辦20年特展，透過6大展區呈現20年來的愛滋病去污化運動，呼籲社會關注愛滋污名對感染者的傷害。

台灣同志諮詢熱線協會1998年成立迄今已27年，為台灣最早登記立案的全國性同志組織，成立後就投入男同志愛滋工作，並於2003年成立愛滋小組。

同志熱線今天上午舉辦記者會，宣布「Hi, V－男同志與愛滋的那些年：熱線愛滋二十特展」今天起至3月2日在台北市剝皮寮歷史街區37、39號展出。

愛滋病污名在台灣社會存在多年，台灣同志諮詢熱線協會秘書長杜思誠表示，透過熱線過去工作經驗發現，許多男同志一旦發現自己喜歡男生，就很難避免籠罩在愛滋陰影之下，且不管是否為感染者都深感壓力，因此希望透過展覽正面談性、落實安全性教育，扭轉愛滋污名與歧視。

出櫃感染者網紅「女神下午茶」今天也現身展覽，並分享自身故事提到，自己已感染愛滋病7年，會想公開感染者身分是因為剛結束一段關係，當時伴侶雖能理解愛滋議題，但仍會擔憂被傳染，在漫長溝通後仍承受不了心理壓力而分手。

「女神下午茶」坦言，當時自己很氣憤對方怎麼會因為這個原因就分開，於是開始思考該如何改變僵局，因此決定公開感染者身分，希望透過親身經歷讓更多人理解愛滋與感染者的處境。

同志熱線20年特展共有6大展區，包含「愛滋小組與愛滋」、「愛滋汙名的形成」、「被投射的恐懼」、「在汙名下生活」、「當關心成為行動」及「未竟之事」等。

杜思誠指出，6大展區分別呈現過去致力於去愛滋污名行動、基本愛滋知識、過去公眾人物對愛滋有錯誤與不理解發言等歷史資訊，也呈現受到愛滋污名影響的5名感染者本人還有愛滋感染者身邊伴侶親友的故事，以及去污名化還需要做的努力等。

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杜思誠強調，在愛滋病毒發現近40年、愛滋感染已是可控制的慢性病當代，期待在展覽中呈現的歷史事件與受愛滋影響的社群經驗能被更多民眾看見，進而重新思考愛滋污名的影響，讓社會逐步朝向愛滋友善及疾病平權，才能真正有利於愛滋防治。

杜思誠表示，20年特展除了靜態展覽外，也規劃了4場周邊體驗，包括性安全知識講座、DIY潤滑液工作坊，以及醫師羅一鈞、出櫃感染者網紅「女神下午茶」等對談活動，讓參與者透過互動，深入理解愛滋議題，減少污名，促進社會對話。（編輯：張雅淨）1140220