雪糕咬一口驚見內藏蟑螂 基隆業者致歉將補償

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）吳姓男子在超商購買基隆百年糕餅店連珍授權製作的雪糕，咬了一口驚見內藏一整隻蟑螂，吐出來發現已咬斷一條腿。業者連珍除對消費者致歉外，也將提出適當補償。

吳姓男子在臉書社團「爆料公社」發文指出，在超商買完芋角奶蓋雪糕後，迫不及待想趕快吃，電梯門一開就將雪糕拆開來，女友咬了第一口後，他順勢也咬了一小口。

吳男說，結果在眼睛出現令他視覺衝擊的畫面，一隻蟑螂頭在雪糕上，當下還沒回過神來，心想不是買芋頭雪糕，怎麼裡面會有核桃，本想吐出來，但礙於電梯內有其他人就含著「冰螂」，回到家衝去廁所吐掉，原以為沒有咬到蟑螂，吐掉時發現已咬斷蟑螂一條腿，實在太噁心。

連珍行銷總監郭克伶今天受訪時，首先對消費者致歉，上午積極聯繫消費者，雖有聯絡上但未得到確切回覆，會很認真處理這件事，也會對消費者適當補償。

郭克伶說，雪糕是品牌授權，並非由連珍製造，當初因為想將商品多元化，委託行銷公司尋找代工廠時，要求代工廠必須要有工廠相關登記證明，並通過ISO及HACCP認證，且必須有為品牌製作雪糕經驗，找到代工廠後也曾前往訪查確認。

郭克伶說，上午也與代工廠聯繫，代工廠正積極處理中，無論如何，這是製造過程的疏失，對連珍而言也得到經驗，雖然是品牌授權，但對代工廠、供應商的管理要更注意，未來會找出一套方式改善。

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日亞特選名物股份有限公司透過新聞稿指出，此產品是連珍授權日亞，日亞委由代工廠生產，原料及生產皆由代工廠處理，目前在通路販售的產品已進行預防下架作業，檢查留樣同批號產品皆無異物，因尚未取得客訴產品，無法判讀造成品質異常的原因。

日亞表示，對消費者造成不安深感抱歉，日後針對商品生產過程及廠區環境會更嚴密管理，以杜絕類似案件的發生。（編輯：李錫璋）1140220