北市查日春木瓜牛奶分店 揪食材來源不明令改善

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）日春木瓜牛奶遭爆使用發霉木瓜、逾期牛奶，台北市衛生局因此前往位於新光三越A8館的分店稽查，雖沒有發現發霉或逾期食材，但業者無法出示木瓜來源憑證，已要求限期改善。

一名自稱是日春木瓜牛奶資深老員工的網友在臉書（Facebook）社團發文，指公司要求不能將放爛或發霉的木瓜丟掉，而是將賣相差的部分削去，其餘照樣製成產品販售，甚至要求繼續使用已過期的鮮奶。

爆料者同時列出黑名單提醒網友注意，包含位於台北市的3家分店。記者今天中午用餐時間前往其中一家分店查看，相較其餘櫃位皆有民眾排隊點餐，日春木瓜牛奶前則是門可羅雀。

台北市衛生局今天透過媒體群組說明，今天派員前往位於新光三越台北信義新天地A8館的日春木瓜牛奶分店，針對人員衛生、食材處理及場所衛生進行稽查，現場雖沒發現有發霉或逾期食材，但業者沒辦法出示木瓜來源憑證。

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衛生局指出，已要求20日前改善此缺失，期屆複查若仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條規定，處新台幣6萬元到2億元罰鍰。

至於其餘分店，衛生局表示，今天同步派員稽查位於遠東百貨信義A13館的門市，不過此門市已歇業，衛生局去年曾前往位於京站時尚廣場及美麗華百樂園的分店稽查，當時沒有查獲使用發霉或腐爛食材，暫時不會再查。（編輯：戴光育）1140217