甜點名店被爆泡芙發霉 北市揪缺失輔導標示報廢品

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）有網友爆料天母某甜點店把發霉的泡芙與其他商品擺在一起；台北市衛生局今天稽查，業者已暫停販售泡芙並表示是部分當展示品、沒賣完就報廢，衛生局說應明確標示並區隔。

網友在臉書爆料，位於天母的某知名甜點店把發霉的泡芙跟其他泡芙放得很近，紙盒也堆在販售的商品上，擔心有食安風險。

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北市衛生局今天前往稽查，現場針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等查核，經查業者已暫停販售泡芙，但有登錄資訊未更新、未出示近1年產品來源文件等缺失，已要求於20日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條第3項、第9條第1項及同法第48條，處新台幣3萬到300萬元罰鍰。

衛生局指出，業者表示泡芙為假日限定產品，由總公司當日配送，並取部分作為展示品，當日未售完會報廢；衛生局已輔導業者爾後針對待報廢產品及包材應明確標示，並與其他產品有效區隔，避免交叉污染或誤用。（編輯：唐聲揚）1131117