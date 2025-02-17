加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高雄水果行被控賣爛果 市府衛生局派員稽查抽驗

2025/2/17 18:09（2/17 18:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
有網友指控，高雄市左營區一間水果行疑似將櫻桃爛掉的部分切除再販賣，衛生局17日派員稽查及抽驗產品。（高雄市衛生局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月17日
有網友指控，高雄市左營區一間水果行疑似將櫻桃爛掉的部分切除再販賣，衛生局17日派員稽查及抽驗產品。（高雄市衛生局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）有網友在臉書指控，高雄市左營區一間水果行疑似將櫻桃爛掉的部分切除再販賣。業者今天強調是將瑕疵削除促銷販售，無發霉；衛生局今天派員稽查及抽驗產品，後續將依結果處置。

有網友在臉書發文表示，左營區一間水果行疑似將櫻桃爛掉部分切除，再整盒賣給客人。並附上一張櫻桃照片，可見一盒櫻桃中不少顆櫻桃都被切除過。

市府衛生局今天派員查察，業者表示，是將櫻桃瑕疵部分削除並促銷販售，此部分並非發霉。不過衛生局現場並未見已被削除的瑕疵部分，將抽驗產品，待檢驗結果依法處辦。

google news透過 Google News追蹤中央社

衛生局表示，依食品安全衛生管理法等規定，販賣食品不得有因衛生不良、品質不佳或製程品管不當所導致變色、異常氣味、肉眼可見霉斑等情形。違者依法經命限期改正，屆期不改正者，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，已責令食品業者，食品應妥善保存並務必遵守食品安全衛生管理相關規定。同時，建議民眾選購及存放食品應「挑選採買新鮮、少量分次購買」、「保存儲放要先進先出、環境陰涼乾燥」、「貯存食材過期應丟棄」。（編輯：郭諭儒）1140217

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：