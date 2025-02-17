高雄水果行被控賣爛果 市府衛生局派員稽查抽驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）有網友在臉書指控，高雄市左營區一間水果行疑似將櫻桃爛掉的部分切除再販賣。業者今天強調是將瑕疵削除促銷販售，無發霉；衛生局今天派員稽查及抽驗產品，後續將依結果處置。

有網友在臉書發文表示，左營區一間水果行疑似將櫻桃爛掉部分切除，再整盒賣給客人。並附上一張櫻桃照片，可見一盒櫻桃中不少顆櫻桃都被切除過。

市府衛生局今天派員查察，業者表示，是將櫻桃瑕疵部分削除並促銷販售，此部分並非發霉。不過衛生局現場並未見已被削除的瑕疵部分，將抽驗產品，待檢驗結果依法處辦。

透過 Google News 追蹤中央社

衛生局表示，依食品安全衛生管理法等規定，販賣食品不得有因衛生不良、品質不佳或製程品管不當所導致變色、異常氣味、肉眼可見霉斑等情形。違者依法經命限期改正，屆期不改正者，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，已責令食品業者，食品應妥善保存並務必遵守食品安全衛生管理相關規定。同時，建議民眾選購及存放食品應「挑選採買新鮮、少量分次購買」、「保存儲放要先進先出、環境陰涼乾燥」、「貯存食材過期應丟棄」。（編輯：郭諭儒）1140217