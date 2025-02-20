矯正機關C肝盛行率約5成 扶輪社贊助治療6千人受惠

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（中央社記者曾以寧台北20日電）矯正機關內C肝盛行率約5成，國健署與矯正署合作推動篩檢及治療，盼在5.7萬名收容人達到8成篩檢目標；今年在扶輪社支持下，預估可治療約6000名C肝陽性且需治療的收容人。

響應世界衛生組織（WHO）2030年消除病毒性肝炎的目標，衛生福利部國民健康署與法務部矯正署自2023年9月起，合作推動「2023-2025矯正機關C型肝炎篩檢及治療計畫」，全國共計45家監所及29家承作醫院納入計畫配合執行，由縣市衛生局協調並整合轄區監所承作的醫療院所團隊及資源，進入監所為收容人篩檢。

考量收容人經濟負擔，國際扶輪與敏盛醫療體系提供今年監所收容人C肝診治的補助費用，提出C肝治療補助辦法，將補助監所C肝抗體陽性的收容人後續接受C肝病毒檢驗、C肝治療及病毒清除檢驗（SVR12）的門診掛號費、門診部分負擔及藥費部分負擔等自付費用。

國健署今天舉行記者會，對台灣各地區扶輪社與敏盛醫療體系針對監所收容人的補助表示感謝。國健署長吳昭軍說明，矯正機關內C肝盛行率約4到5成，雖已有公費篩檢、健保治療支持，收容人仍可能因掛號費等自費項目，對治療卻步。

吳昭軍指出，在國際扶輪與敏盛醫療體系支持下，預計可嘉惠約6000名C肝抗體陽性且需診治的收容人；而在相關計畫推動下，矯正機關內C肝篩檢率已從過去的4成多，增加到5成多，並盼持續提升到8成以上。

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台灣目標在今年達成消除C肝，吳昭軍表示，統計顯示，去年已找出國內9成C肝患者，其中約98%接受治療，約98%至99%可治癒，國健署預計在今年7、8月向WHO相關單位提出認證申請。

法務部矯正署副署長林憲銘指出，目前全台共有約5萬7000多名收容人，過往可能刺青、毒品施用過程中共用針頭，或是有性行為等風險行為，導致感染C肝；C肝篩檢與治療，需要從醫護人員到不同社會資源共同挹注。（編輯：張雅淨）1140220