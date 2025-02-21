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廖俊智盼研究重貢獻解決問題 不以排名論文為目標

2025/2/21 10:46（2/21 10:56 更新）
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114年全國大專校院校長會議21日在宜蘭舉行第2天議程，中央研究院院長廖俊智（圖）報告「如何提升研發水準，以解決人才問題」。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年2月21日
114年全國大專校院校長會議21日在宜蘭舉行第2天議程，中央研究院院長廖俊智（圖）報告「如何提升研發水準，以解決人才問題」。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年2月21日
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（中央社記者許秩維宜蘭21日電）中研院長廖俊智今天表示，台灣學界研究多與社會脫鉤且制度偏重防弊，解決問題、貢獻社會才應該是共識目標，而非大學排名或論文，建議改變考核標準，支持多樣態貢獻。

114年全國大專校院校長會議今天在宜蘭舉行第2天議程，上午由中央研究院院長廖俊智報告「如何提升研發水準，以解決人才問題」。

廖俊智指出，台灣人口快速老化、出生率低，導致大學延攬新進師資和招生不易，而經費未能大幅提昇，則使學界研究經費遠低於業界，制度偏重防弊，「一人咳嗽，萬人封城」；學研界未能清楚定義價值目標，研究多與社會脫鉤，抱怨則多於解決。

對於未來應採取的新做法，廖俊智建議，先設定好的目標，例如能感動人心、服務社會，依目標設定有效的考核機制，績優者給予適度鼓勵，才能達到正向循環；大學的目標包括培育人才、創造知識、貢獻社會，教授應有的目標為培養解決問題的人才、創造知識領先國內外類似研究，解決人文、社會、科學、技術等問題，以貢獻社會。

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廖俊智提到，現在許多教授研究的首要目的是為升等或發表論文，學生進研究所則是為求職或美化學歷，但業界聘僱碩博士的目標首重解決問題能力，故師生都該以解決問題為共識目標，大學排名或論文應該是達成目標後的產物，而非目標本身。

觀察目前考核制度，廖俊智表示，教學、服務為門票，強調獨立研究，導致不利於合作，外審意見主導一切；他認為應改變評核標準，反映解決問題的目標價值，且評核標準並非同等適用各學門，同時支持多樣態貢獻和合作模式，考核要有客觀數據支持，也要有主觀判斷。（編輯：陳政偉）1140221

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