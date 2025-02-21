台水招募386名生力軍 試用期滿月薪最高3.9萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北21日電）台水公司今天上網公告114年評價職位人員甄試簡章，高中（職）畢業即可報名，預計錄取名額共386個，試用期滿月薪最高可達新台幣3.9萬元，報名期間自3月6日起至17日。

台灣自來水公司為補充基層人力，開出約386個基層職缺，不限年齡、性別，高中（職）畢業即可報名，預計錄取技術士316人、營運士70人，招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄表及行政等7類，報名期間自今年3月6日起至17日止，一律採網路報名方式辦理。

透過 Google News 追蹤中央社

台水透過新聞稿表示，為吸引優秀專業人才，已研議調整起薪，一般新進人員試用期滿支薪將由3.2萬元調整至近3.6萬元；另為操作廠所用電需要，具有中級電氣技術人員資格，且錄取後實際擔任台水公司場站電氣技術人員者，薪資得予加級，試用期滿支薪更可達3.9萬元。

台水補充，本次甄試分為初試的紙筆測驗及複試的口試、術科測驗、體能測驗兩階段考試，考共同科目1科及專業科目2科，初試測驗日期為5月10日、複試測驗日期為6月21日至22日。（編輯：林克倫）1140221