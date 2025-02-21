加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽資格賽圖文直播 西班牙4比0領先台灣
首頁 / 生活

台水招募386名生力軍 試用期滿月薪最高3.9萬

2025/2/21 18:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北21日電）台水公司今天上網公告114年評價職位人員甄試簡章，高中（職）畢業即可報名，預計錄取名額共386個，試用期滿月薪最高可達新台幣3.9萬元，報名期間自3月6日起至17日。

台灣自來水公司為補充基層人力，開出約386個基層職缺，不限年齡、性別，高中（職）畢業即可報名，預計錄取技術士316人、營運士70人，招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄表及行政等7類，報名期間自今年3月6日起至17日止，一律採網路報名方式辦理。

google news透過 Google News追蹤中央社

台水透過新聞稿表示，為吸引優秀專業人才，已研議調整起薪，一般新進人員試用期滿支薪將由3.2萬元調整至近3.6萬元；另為操作廠所用電需要，具有中級電氣技術人員資格，且錄取後實際擔任台水公司場站電氣技術人員者，薪資得予加級，試用期滿支薪更可達3.9萬元。

台水補充，本次甄試分為初試的紙筆測驗及複試的口試、術科測驗、體能測驗兩階段考試，考共同科目1科及專業科目2科，初試測驗日期為5月10日、複試測驗日期為6月21日至22日。（編輯：林克倫）1140221

#台水
#台水公司
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

41
更多編輯台推薦新聞：