旅菲青商幸福計畫 偏鄉孩童體驗台灣文化

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（中央社記者林行健布拉坎省聖荷賽德爾蒙特市21日專電）旅菲青年台商今天在馬尼拉以北山區舉辦「幸福計畫．台灣日」活動，百餘名偏鄉小學生透過童玩、零嘴與美食體驗台灣文化，留下快樂回憶。

「幸福計畫．台灣日」（Project Ligaya-Taiwan Day）是由僑務委員會菲律賓地區國際青年親善大使謝佳恩發起，去年7月首次在布拉坎省（Bulacan）布斯托斯鎮（Bustos）舉辦。

今年的活動分為兩天、兩地舉行，今天的場次在布拉坎省聖荷賽德爾蒙特市（San Jose del Monte）一所山區學校登場，謝佳恩聯同菲律賓台商總會青商會志工，透過童玩、燈籠手作、寫春聯等活動，讓弱勢孩童感受台灣的多元文化魅力。

小朋友試玩彈珠台、扯鈴、鐵環立玻璃瓶、竹蜻蜓，品嚐來自台灣的零嘴與美食，包括鳳梨酥、滷蛋和珍珠奶茶，參與有獎問答，全場歡笑聲不斷。

菲律賓台商總會青商會的成員多為青年台商或台商第2代，大多已融入菲律賓主流社會，通曉菲律賓語。

謝佳恩表示，台商經常辦理慈善活動，她希望收到物資的人更瞭解台灣，因此想出「幸福計畫」，在捐贈物資之餘舉辦類似園遊會的活動，讓弱勢孩童體驗台灣文化，拉近彼此距離。

她補充，小朋友們的笑容證明文化交流可以帶來深遠影響，盼「幸福計畫」繼續茁壯，觸動更多心靈。

僑務委員江福龍、僑務諮詢委員林在良、菲律賓台商總會總會長林登峰、輔導會長李欣芬、菲華文教中心主任莊博智、副主任梁崇偉等人，也到場同歡。

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活動結束前，旅菲台商及青商捐贈電風扇、投影機、電腦、擴音器、捕蚊器、白米、洗衣粉等物資給這所學校，並贈送文具包及點心包給在這裡就讀的小朋友們。

今年第2場「幸福計畫．台灣日」活動，將於明天在馬尼拉以南的拉古納省（Laguna）偏鄉舉辦。（編輯：高照芬）1140221

旅菲青年台商21日在馬尼拉以北山區舉辦「幸福計畫．台灣日」活動，捐贈電風扇、投影機、電腦、捕蚊器、白米、洗衣粉等物資給一所學校。中央社記者林行健聖荷賽德爾蒙特市攝 114年2月21日

僑務委員會菲律賓地區國際青年親善大使謝佳恩（左持麥克風者）21日透過「幸福計畫．台灣日」活動，與菲律賓偏鄉小學生互動，介紹台灣文化。中央社記者林行健聖荷賽德爾蒙特市攝 114年2月21日