加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽資格賽圖文直播 西班牙4比0領先台灣
首頁 / 生活

旅菲青商幸福計畫 偏鄉孩童體驗台灣文化

2025/2/21 19:08（2/21 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
旅菲青年台商21日在馬尼拉以北山區舉辦「幸福計畫．台灣日」活動，百餘名當地偏鄉小學生透過童玩、零嘴與美食體驗台灣文化，留下快樂回憶。中央社記者林行健聖荷賽德爾蒙特市攝 114年2月21日
旅菲青年台商21日在馬尼拉以北山區舉辦「幸福計畫．台灣日」活動，百餘名當地偏鄉小學生透過童玩、零嘴與美食體驗台灣文化，留下快樂回憶。中央社記者林行健聖荷賽德爾蒙特市攝 114年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健布拉坎省聖荷賽德爾蒙特市21日專電）旅菲青年台商今天在馬尼拉以北山區舉辦「幸福計畫．台灣日」活動，百餘名偏鄉小學生透過童玩、零嘴與美食體驗台灣文化，留下快樂回憶。

「幸福計畫．台灣日」（Project Ligaya-Taiwan Day）是由僑務委員會菲律賓地區國際青年親善大使謝佳恩發起，去年7月首次在布拉坎省（Bulacan）布斯托斯鎮（Bustos）舉辦。

今年的活動分為兩天、兩地舉行，今天的場次在布拉坎省聖荷賽德爾蒙特市（San Jose del Monte）一所山區學校登場，謝佳恩聯同菲律賓台商總會青商會志工，透過童玩、燈籠手作、寫春聯等活動，讓弱勢孩童感受台灣的多元文化魅力。

小朋友試玩彈珠台、扯鈴、鐵環立玻璃瓶、竹蜻蜓，品嚐來自台灣的零嘴與美食，包括鳳梨酥、滷蛋和珍珠奶茶，參與有獎問答，全場歡笑聲不斷。

菲律賓台商總會青商會的成員多為青年台商或台商第2代，大多已融入菲律賓主流社會，通曉菲律賓語。

謝佳恩表示，台商經常辦理慈善活動，她希望收到物資的人更瞭解台灣，因此想出「幸福計畫」，在捐贈物資之餘舉辦類似園遊會的活動，讓弱勢孩童體驗台灣文化，拉近彼此距離。

她補充，小朋友們的笑容證明文化交流可以帶來深遠影響，盼「幸福計畫」繼續茁壯，觸動更多心靈。

僑務委員江福龍、僑務諮詢委員林在良、菲律賓台商總會總會長林登峰、輔導會長李欣芬、菲華文教中心主任莊博智、副主任梁崇偉等人，也到場同歡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

活動結束前，旅菲台商及青商捐贈電風扇、投影機、電腦、擴音器、捕蚊器、白米、洗衣粉等物資給這所學校，並贈送文具包及點心包給在這裡就讀的小朋友們。

今年第2場「幸福計畫．台灣日」活動，將於明天在馬尼拉以南的拉古納省（Laguna）偏鄉舉辦。（編輯：高照芬）1140221

旅菲青年台商21日在馬尼拉以北山區舉辦「幸福計畫．台灣日」活動，捐贈電風扇、投影機、電腦、捕蚊器、白米、洗衣粉等物資給一所學校。中央社記者林行健聖荷賽德爾蒙特市攝 114年2月21日
旅菲青年台商21日在馬尼拉以北山區舉辦「幸福計畫．台灣日」活動，捐贈電風扇、投影機、電腦、捕蚊器、白米、洗衣粉等物資給一所學校。中央社記者林行健聖荷賽德爾蒙特市攝 114年2月21日
僑務委員會菲律賓地區國際青年親善大使謝佳恩（左持麥克風者）21日透過「幸福計畫．台灣日」活動，與菲律賓偏鄉小學生互動，介紹台灣文化。中央社記者林行健聖荷賽德爾蒙特市攝 114年2月21日
僑務委員會菲律賓地區國際青年親善大使謝佳恩（左持麥克風者）21日透過「幸福計畫．台灣日」活動，與菲律賓偏鄉小學生互動，介紹台灣文化。中央社記者林行健聖荷賽德爾蒙特市攝 114年2月21日
旅菲青年台商21日在馬尼拉以北山區舉辦「幸福計畫．台灣日」活動，菲律賓弱勢孩童透過童玩以及其他趣味活動，體驗台灣文化。中央社記者林行健聖荷賽德爾蒙特市攝 114年2月21日
旅菲青年台商21日在馬尼拉以北山區舉辦「幸福計畫．台灣日」活動，菲律賓弱勢孩童透過童玩以及其他趣味活動，體驗台灣文化。中央社記者林行健聖荷賽德爾蒙特市攝 114年2月21日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：