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備戰申請入學 專家建議留意川普、AI時事議題

2025/2/25 17:02（2/25 18:13 更新）
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114學年度學測成績25日揭曉，備戰申請入學，專家建議除準備學習歷程檔案，也可準備時事議題，一類組可注意川普上任後的國際情勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北25日電）114學年度學測成績今天揭曉，備戰申請入學，專家建議除準備學習歷程檔案，也可準備時事議題，一類組可注意川普上任後的國際情勢，二類組則可關注AI、半導體產業發展。

勝選學習顧問今天發布新聞稿，輔導專家李振瑋表示，從學測五標來看，國、英、數學B、社會、自然等科都和去年相仿，數學A的頂、前、均、後標較去年降1級分，預估各校系錄取分數不會有太大變動，但自然組有採計數學A的校系門檻，有機會下降1級分。

李振瑋建議第一階段放榜前，可盤點學習歷程檔案，了解目標校系需要哪些項目，包含證照、英文檢定、比賽表現、課程學習成果和自主學習計劃等，都可規劃準備。

李振瑋也建議，學生可開始擬稿撰寫4大書審資料繳交內容，即多元表現綜整心得、學習歷程反思、就讀動機與生涯規劃與讀書計畫。可上網查詢各系書審資料指引內容，了解課程特色與未來授課方式。

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針對申請入學第二階段的面試，李振瑋提醒重要時事，文法商學群可注意美國總統川普（Donald Trump）上任後對國際情勢的影響、中美貿易戰等；自然組可關注諾貝爾獎得主、AI（人工智慧）或半導體產業相關議題；醫藥衛生學群可留意流感疫情、食品安全等。

李振瑋也提醒，準備申請入學的同時，須同步顧及高中選修課程的進度，因為許多頂尖大學第二階段要考筆試，9成是選修內容，面試的問題也可能會抽選修內容，還是要多掌握。（編輯：李淑華）1140225

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