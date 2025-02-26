桃園機場喜迎46周年 累計旅客逾8億6000萬人次

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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）桃園國際機場今天喜迎開航46周年，機場公司表示，截至去年，累計服務旅客已突破8億6000萬人次，期間更獲獎無數，今年下半年將以啟用第三航廈北登機廊廳為里程碑。

桃園國際機場公司發布新聞稿表示，桃機從1979年2月26日啟用以來，不僅是國家門戶，更是國家發展重要象徵。截至2024年，累計服務旅客已突破8億6000萬人次，寫下令人驕傲的歷史紀錄。

桃機公司指出，桃園國際機場1979年啟用時只有1條跑道、1座航廈，時至今日，在國際機場協會（Airports Council International, ACI）分組規則下，桃機已屬於旅運量4000萬以上的「大聯盟」等級機場。

桃機從開航第一年404萬人次成長至2019年最高4868萬人次，2024年達4492萬人次，顯示COVID-19（冠狀病毒疾病）疫後國際航空復甦強勁，旅客量已恢復達9成。

機場公司說，2024年也是桃機獲獎不斷的一年，在國際評比方面，桃園機場於Skytrax全球總排名66名，在分項排名部分則有5大項進入全球前10，包括年旅客3000萬至4000萬區間最佳機場全球第9名、最佳證照查驗獲全球第5名、最佳安全檢查全球第9名、最佳行李遞送全球第8名，以及最乾淨機場全球第9名等。

在永續獎項方面，榮獲「APSAA亞太永續行動獎」與「TSAA台灣永續行動獎」1金2銀2銅等5項大獎。在工程獎項方面，「第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程」獲得台灣混凝土學會「113年混凝土工程優良獎」與行政院公共工程委員會「第24屆公共工程金質獎」中央機關別土木工程類第一級「品質優良獎」肯定。

桃機公司表示，國際航空運輸評級組織Skytrax經過審查，今年2月宣布桃機第二航廈獲4星級機場評級，在設施、舒適度、清潔度、購物、餐飲和員工服務等方面均獲得Skytrax 4星級機場肯定。

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據Skytrax官網，桃機聯外交通如通往主要都會區的捷運連接方便；主題候機室傳達豐富文化和地方特色；並提供轉機旅客一流休閒設施、價格合理餐飲、安靜的休息區及免費淋浴間，在客戶服務和設施面都持續進步。

機場公司說，桃機未來將持續推動第三航廈與第三跑道計畫，提升服務能量，今年下半年更將以啟用第三航廈北登機廊廳做為里程碑，同時將持續朝智慧化、永續化、便捷化發展，供全球旅客更優質的服務體驗。（編輯：陳清芳）1140226