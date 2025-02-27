職訓助攻 新聞編輯成功轉型網路工程師

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）產業變遷轉型，許多人想轉換跑道，勞動部勞動力發展署北分署推動多元職前訓練課程，成功協助網路新聞主編考取「網路架設技術士」乙級證照，成功轉職成為網路工程師。

勞動部勞動力發展署北分署今天分享1名勞工成功轉職案例，曾擔任網路新聞主編長達11年的育瑄，因產業變遷與部門人力縮編，決定踏出舒適圈轉換跑道重新規劃職涯，由於她過去曾因工作需求接觸編輯系統，並為提升與工程師的溝通效率，自發學習相關技術，這段經歷讓她發現自己對IT領域的興趣，進而報名北分署泰山職業訓練場的「網路規劃架設」課程。

北分署表示，對於育瑄來說，文科的背景與過去的職場經驗都與IT領域相去甚遠，這些技術性的學習對她而言是極大挑戰，面對陌生的網路協定與電腦硬體，她在職訓師指導下，逐步掌握網路模型、伺服器管理等基礎理論，並透過實作訓練強化伺服器建置、光纖接續及無線網路架設等技能。

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北分署指出，憑藉努力與堅持，育瑄在結訓前成功考取「網路架設技術士」乙級證照，並順利受聘於知名系統整合公司凌群電腦，擔任網路工程師，負責網路設備規劃、維護及客戶端技術支援，成功跨足IT產業。

北分署表示，職業訓練不僅是提升個人競爭力的關鍵，更是適應職場需求、開拓職涯的重要途徑，114年上半年自辦職前訓練課程已開放報名，課程涵蓋網路規劃架設、數位設計與AI媒體應用、機械手臂應用等領域，訓練時數達600至900小時，能協助學員掌握市場所需技能。（編輯：陳政偉）1140227