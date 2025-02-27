加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳偉殷生涯96勝成就 日職防禦率王證明實力、闖MLB獲24.5億史上大約
首頁 / 生活

台灣主題列車登陸曼谷 主打嘉義等6地點

2025/2/27 13:15（2/27 13:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
交通部觀光署27日表示，今年積極推廣台灣南部觀光給泰國旅客，在泰國曼谷推出主題列車，主打嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及台東等景點。（觀光署提供）中央社記者余曉涵傳真 114年2月27日
交通部觀光署27日表示，今年積極推廣台灣南部觀光給泰國旅客，在泰國曼谷推出主題列車，主打嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及台東等景點。（觀光署提供）中央社記者余曉涵傳真 114年2月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北27日電）觀光署今天指出，今年積極推廣台灣南部觀光給泰國旅客，以嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及台東等景點，透過美食等5大旅遊亮點設計主題列車，讓泰國民眾搭大眾運輸也能探索台灣之美。

布局泰國市場，交通部觀光署今天發布新聞稿表示，邀請泰國知名攝影師甘卡威（Kankavee Karnjanadecha ）與筆名Benzilla的塗鴉藝術家帕林亞（Parinya Sirisinsuk）攜手為推廣台灣南部觀光進行創作，於曼谷市區大眾運輸系統推出台灣觀光廣告，讓泰國民眾在曼谷空鐵、地鐵都可探索台灣之美。

觀光署說，甘卡威與Benzilla以泰國旅客視角為台灣南部觀光創作一系列宣傳稿，自本年2月起，廣告陸續於泰國曼谷MRT Chatuchak Park站（2至3月）、BTS空鐵列車（2至4月）、BTS Saladaeng站（4至5月）及MRT地鐵列車（5至7月）露出。

景點包含嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及台東，並搭配台灣觀光新品牌概念TAIWAN-Waves of Wonder（台灣魅力．驚喜無限），以台灣四季必玩與5大旅遊亮點（美食、景點、自行車、部落、鐵道）為主題。

google news透過 Google News追蹤中央社

觀光署說，泰國民眾喜愛來台灣賞櫻、泡湯、搭阿里山火車等主題旅遊，並且對國立台灣文學館等歐陸風格歷史建築感興趣，為貼近泰國民眾旅遊偏好，及強化旅客探索台灣南部新興景點意願。

除了列車行銷外，觀光署表示，2月24日至29日期間邀請泰國國家地理（National Geographic）團隊來台拍攝取材，相關內容預計於4月至6月於泰國露出。（編輯：陳政偉）1140227

#屏東
#高雄
#觀光
#觀光署
#交通部
#泰國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

61
更多編輯台推薦新聞：