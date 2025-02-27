台灣主題列車登陸曼谷 主打嘉義等6地點

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（中央社記者余曉涵台北27日電）觀光署今天指出，今年積極推廣台灣南部觀光給泰國旅客，以嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及台東等景點，透過美食等5大旅遊亮點設計主題列車，讓泰國民眾搭大眾運輸也能探索台灣之美。

布局泰國市場，交通部觀光署今天發布新聞稿表示，邀請泰國知名攝影師甘卡威（Kankavee Karnjanadecha ）與筆名Benzilla的塗鴉藝術家帕林亞（Parinya Sirisinsuk）攜手為推廣台灣南部觀光進行創作，於曼谷市區大眾運輸系統推出台灣觀光廣告，讓泰國民眾在曼谷空鐵、地鐵都可探索台灣之美。

觀光署說，甘卡威與Benzilla以泰國旅客視角為台灣南部觀光創作一系列宣傳稿，自本年2月起，廣告陸續於泰國曼谷MRT Chatuchak Park站（2至3月）、BTS空鐵列車（2至4月）、BTS Saladaeng站（4至5月）及MRT地鐵列車（5至7月）露出。

景點包含嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及台東，並搭配台灣觀光新品牌概念TAIWAN-Waves of Wonder（台灣魅力．驚喜無限），以台灣四季必玩與5大旅遊亮點（美食、景點、自行車、部落、鐵道）為主題。

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觀光署說，泰國民眾喜愛來台灣賞櫻、泡湯、搭阿里山火車等主題旅遊，並且對國立台灣文學館等歐陸風格歷史建築感興趣，為貼近泰國民眾旅遊偏好，及強化旅客探索台灣南部新興景點意願。

除了列車行銷外，觀光署表示，2月24日至29日期間邀請泰國國家地理（National Geographic）團隊來台拍攝取材，相關內容預計於4月至6月於泰國露出。（編輯：陳政偉）1140227