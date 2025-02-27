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台灣橋梁計畫啟動 10位諾貝爾獎得主相繼來台

2025/2/27 13:55
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（中央社記者吳欣紜台北27日電）中研院今天表示，世界和平基金會與台灣合作舉辦台灣橋梁計畫，中研院預計將接待10名諾貝爾獎得主相繼來台訪問並研究，與學研界深入對談並分享學術交流的成功經驗。

中央研究院今天發布新聞稿指出，世界和平基金會主席尤韋．摩拉維茲（Uwe Morawetz，另譯：莫拉韋茨）近日訪台，分別與中研院及多所大學洽談合作細節，正式啟動台灣橋梁計畫。

中研院長廖俊智表示，中研院多年來透過「中央研究院講座」及其他機制，邀請諾貝爾獎級國際頂尖學者來台交流前瞻的研究題目，包含去年邀請到2008年化學獎得主查爾費（Martin Chalfie）、2022年化學獎得主柏托齊（Carolyn Bertozzi）、1997年物理學獎得主朱棣文、2022年化學獎得主梅爾達爾（Morten Meldal）等4名大師來台交流，除了深入研討學術議題，每場公開演講都吸引滿座的年輕學子學習觀摩。

廖俊智表示，加上台灣橋梁計畫即將來訪的10名諾獎得主，中研院將於短短一年半內，累計接待至少14名諾貝爾獎級學者，顯示台灣在國際學術界的重要性與吸引力。

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根據資料顯示，即將來訪的10名得主領域包含和平獎、化學獎、物理獎及生理醫學獎，包含2018年和平獎得主穆拉德（Nadia Murad）、2019年物理獎得主梅爾（Michel Mayor）、2018年化學獎得主溫特（Sir Gregory P. Winter）等。

世界和平基金會今年啟動台灣橋梁計畫，邀請中研院成為合作夥伴，另外還有台大、清大、成大、師大、中興、東海、中國醫、亞洲、慈濟等大學一起參與。這項跨院校的大型合作計畫，全台灣總計將迎接至少25位諾貝爾獎級大師，是台灣學術界的重大盛事。（編輯：張雅淨）1140227

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